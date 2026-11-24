U TOKU PRETRES STANOVA VLADIMIRA MANDIĆA: Niško tužilaštvo naložilo njegovo hapšenje, lokacija mobilnog pokazala da nije u Srbiji!
- Niško tužilaštvo naložilo je hapšenje Vladimira Mandića zbog sumnje na zloupotrebu položaja odgovornog lica u vezi sa IPA projektom Bugarska – Srbija.
- Pretresi stanova i drugih prostorija u njegovom vlasništvu su u toku, a Mandić nije zatečen na adresi stanovanja.
- Lokacija mobilnog telefona pokazala je da se ne nalazi u Srbiji, pa se za njim traga.
Više javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije saopštilo je da je naložilo Upravi kriminalističke policije – Službi za borbu protiv korupcije da uhapsi Vladimira Mandića, vlasnika i odgovorno lice u privrednom društvu „Manco plus“ d.o.o. Beograd i odredi mu zadržavanje do 48 sati.
Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, Mandić se sumnjiči da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
- Postoje osnovi sumnje koji se odnose na zloupotrebe položaja odgovornog lica u vezi sa sprovođenjem IPA Projekta Bugarska – Srbija, a koji projekat je finansiran novčanim sredstvima Evropske unije, čija ukupna vrednost iznosi 275.320 eura, u dinarskoj protivvrednosti 33.800.788,61 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Kako se dodaje, osumnjičeni Vladimir Mandić nije zatečen na adresi stanovanja, a utvrđivanjem lokacije mobilnog telefona, utvrđeno je da se ne nalazi na teritoriji Republike Srbije.
- Za osunjičenim se traga. U toku je pretres stanova i drugih prostorija na više lokacija, u vlasništvu V. M. - navodi se u saopštenju i dodaje da je "celokupno postupanje vršeno u koordinaciji sa Komisijom Vrhovnog javnog tužilaštva".