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Više javno tužilaštvo u Nišu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije saopštilo je da je naložilo Upravi kriminalističke policije – Službi za borbu protiv korupcije da uhapsi Vladimira Mandića, vlasnika i odgovorno lice u privrednom društvu „Manco plus“ d.o.o. Beograd i odredi mu zadržavanje do 48 sati.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, Mandić se sumnjiči da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- Postoje osnovi sumnje koji se odnose na zloupotrebe položaja odgovornog lica u vezi sa sprovođenjem IPA Projekta Bugarska – Srbija, a koji projekat je finansiran novčanim sredstvima Evropske unije, čija ukupna vrednost iznosi 275.320 eura, u dinarskoj protivvrednosti 33.800.788,61 dinara - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, osumnjičeni Vladimir Mandić nije zatečen na adresi stanovanja, a utvrđivanjem lokacije mobilnog telefona, utvrđeno je da se ne nalazi na teritoriji Republike Srbije.