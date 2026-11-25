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Ranjena spremačica iz Prve tehničke škole u Kragujevcu sprečila je krvoproliće u školi! Kako kažu naši sagovornici, ona se goloruka isprečila na putu naoružanom tinejdžeru (17), inače učeniku četvrtog razreda te škole, da uđe u učionicu i zapuca unutra!

Podsetimo, u utorak oko osam sati ujutru, maturant Prve tehničke škole ušao je u školu sa puškom u ruci i zapucao u pravcu spremačica koje su bile u holu. Jedna tetkica je ranjena hicem iz puške, a druga je povređena kada se staklo raspršilo. Učenik je, navodno, nameravao da nastavi da puca, ali mu se puška zaglavila, zbog čega je pokušao da pobegne, ali ga je policajac brzo sustigao i savladao.

Ranjena D.R. Foto: Facebook

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni učenik je, navodno, imao sukob sa jednim đakom iz škole i navodno mu je upravo taj škoslki drug bio meta.

Uhapšeni učenik Foto: Privatna arhiva

- Ušao je u školu pokušavajući da nekako sakrije pušku, ali jedna higijeničarka, koja je na hodniku bila sa koleginicom, videla je da pokušava da sakrije oružje i brzo je krenula ka njemu! Međutim, on je u tom momentu zapucao ka njoj i pogodio je u nogu, a tada se razbilo i neko staklo i palo na drugu spremačicu i iseklo je. Ova žena je goloruka krenula na naoružanog dečaka, želeći samo da spasi decu! Ona je heroj cele Srbije. Ko zna šta bi bilo da je uspeo da uđe u učionicu sa puškom u rukama i zlom namerom - otkriva za Kurir izvor blizak slučaju iz Kragujevca.

Uviđaj u školi Foto: Dejan Đusić

Naš sagovornik kaže da je u razgovoru sa roditeljima učenika ove škole saznao da su svi svesni kakvu je tragediju sprečila radnica škole.

- Pričao sam sa roditeljima učenika ove škole i oni su svi istraumirani, kao i učenici. Svi samo govore da je D.R. svojim herojskim činom sprečila novi "Ribnikar", pošto znamo da je isto tako i učenik sa Vračara krenuo u svoje odeljenje sa oružjem, ali mu se isprečio domar, pa je prvo njega ubio, a onda nesrećnu decu - ističe naš izvor.

Goloruka krenula na naoružanog učenika Foto: Facebook

Podsetimo, 3. maja 2023. učenik OŠ "Vladislav Ribnikar, u Beogradu, došao je naoružan u školu, usmrtio domara, a onda još devetoro dece. Od tada se nalazi na jednoj psihijatrijskoj klinici u Beogradu, jer je u vreme izvršenja dela imao 13 godina, i nije bio krivično odgovoran.

Planirao zlo

Kako smo ranije pisali, tinejdžer iz Kragujevca je nakon pucanja na higijeničarku krenuo da ispali još metaka, ali mu se sledeći zaglavio, pa je krenuo da beži, ali ga je ubrzo sustigao policajac i uhapsio.

Sprečila učenika da počini masakr Foto: Facebook

Povređene tetkice smeštene su UKC Kragujevac i nisu životno ugrožene.

- Dve pacijentkinje koje su jutros povređene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zbrinute i zadržane na bolničkom lečenju. Obe žene su svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara. Kod prve pacijentkinje lekari su konstatovali hematom i otok u predelu levog kapka, kao i više tačkastih rana u predelu desnog pazuha, leve nadlaktice, desnog lakta i desne natkolenice. Druga pacijentkinja zadobila je tačkastu ranu u predelu levog kolena, praćenu otokom i hematomom, kao i manju oguljotinu na desnoj strani lica - saopštili su iz kragujevačke bolnice.

Slikao se sa puškom pre pucnjave Foto: Privatna arhiva

Iz UKC Kragujevac navode i da su obe pacijentkinje multidisciplinarno zbrinute i upućene na dalju dijagnostiku.

- One su zadržane u bolnici radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja, ali prema trenutnoj proceni lekara, nijednoj nije potrebna hitna hirurška intervencija - dodaju iz UKC Kragujevac.

Objava dečaka pre pucnjave Foto: Kurir/S.Stepanović

Kako smo već objavili, sumnja se da je tinejdžer pucao iz malokalibarske puške koju je uzeo od svog oca.

Podsetimo, učenik je jutros najavio krvavi pir objavama na društvenim mrežama, tako što je objavio svoju fotografiju sa puškom i sliku sa današnjim datumom, a više o tome pročitajte OVDE. Takođe, na snimku hapšenja vidi se da je bio isto obučen u maskirnu uniformu kao na fotografiji koju je objavio pre dolaska u školu.