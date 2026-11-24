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Nekadašnji direktor Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" u Boru Goran Pavić danas je svedočio pred Višim sudom u Negotinu, u nastavku suđenja Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić. Pavić je pred sudskim većem govorio o angažovanju svojih nekadašnjih radnika u potrazi za nestalom devojčicom, ali i o tome kako ih je nekoliko dana kasnije odveo u Policijsku upravu u Boru.

Goran Pavić Foto: Nemanja Nikolić



Oštećeni roditelji Danke Ilić, inače, danas nisu pristupili ročištu, dok su se obojica okrivljenih nalazila na optuženičkoj klupi, u pratnji policijskih stražara. Mirno su pratili svedočenje nekadašnjeg direktora, koji ih, kada je stao za govornicu, nije pozdravio.

Pavić je na početku svedočenja istakao da poznaje obojicu okrivljenih jer su bili zaposleni u preduzeću kojim je rukovodio, kao i da ih je smatrao dobrim radnicima.

Govoreći o 26. martu 2024. godine, kada je Danka Ilić nestala u Banjskom Polju, Pavić je ispričao da ga je pozvao gradonačelnik Bora i zatražio da obezbedi što veći broj zaposlenih u "Vodovodu" koji bi se priključili potrazi za devojčicom.

Danka Ilić Foto: MUP Srbije

- Ja poznajem okrivljene, obojica su radnici "Vodovoda", poznajem ih kao dobre radnike. Kada se to desilo, kada se izgubilo dete, mene je pozvao gradonačelnik Bora da obezbedim što više ljudi iz "Vodovoda" da se priključe potrazi. Ja sam to učinio, a neke ljude sam zvao i lično, kao na primer Jankovića - ispričao je Pavić.

Prema njegovim rečima, Srđan Janković je već znao za nestanak devojčice jer ga je o tome obavestio kolega, nakon čega su se zajedno uputili u Banjsko Polje.

1/7 Vidi galeriju Srđan Janković u sudnici Foto: Nemanja Nikolić

Pavić je naveo da tokom vožnje nije primetio ništa neobično u ponašanju Jankovića, koji, kako je rekao, nije komentarisao događaj. Kada su stigli u Banjsko Polje, potraga je organizovana po grupama, a zaposleni "Vodovoda" priključili su se ostalim učesnicima u traženju devojčice.

Jedan od najinteresantnijih delova svedočenja odnosio se na događaje nekoliko dana nakon nestanka Danke Ilić, kada je Pavić dobio poziv iz Policijske uprave u Boru. Kako je objasnio, policija je od njega tražila da dostavi GPS podatke sa službenog vozila "fijat panda", koje se kritičnog dana kretalo Banjskim Poljem, ali i da u policiju dovede Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića.

Pavić je posebno naglasio da svojim tadašnjim radnicima nije rekao zbog čega ih vodi u policijsku stanicu, jer je tako traženo od njega.

- Posle nekoliko dana sam dobio poziv od PU Bor da donesem GPS sa službenih vozila "fijat panda", trebalo je da se sačini izveštaj i da odvedem Jankovića i Dragijevića, ali im nisam rekao gde ih vodim - naveo je bivši direktor. Dodao je da je dogovor sa policijom bio da okrivljenima ne otkriva razlog odlaska u policiju.

1/10 Vidi galeriju Dejan Dragijević u sudnici Foto: Nemanja Nikolić

- Oni su bili na terenu, nisu ništa pitali, samo su pošli za mnom. A kada sam im posle rekao da idemo u PU Bor, pošli su sasvim normalno, nije bilo nikakve reakcije - ispričao je Pavić.

On je pred sudom objasnio i da nije prisustvovao njihovim saslušanjima, već da je čekao u hodniku, dok su Dragijević i Janković davali izjave u odvojenim prostorijama.

Podsetimo, Goran Pavić je nakon hapšenja svojih radnika podneo neopozivu ostavku na mesto direktora JKP "Vodovod" Bor, navodeći da to čini iz moralnih razloga, s obzirom na to da su osumnjičeni bili zaposleni u ovom preduzeću i da se sumnjalo da su zločin počinili tokom radnog vremena i službenim vozilom.

Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u saizvršilaštvu. Prema navodima optužnice, oni su 26. marta 2024. godine službenim automobilom "Vodovoda" udarili devojčicu u Banjskom Polju, nakon čega ju je Dragijević, kako se sumnja, usmrtio, dok je Janković učestvovao u izvršenju zločina.

Telo devojčice do danas nije pronađeno.