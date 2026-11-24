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Dve radnice tehničkog osoblja, koje su jutros ranjene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, imaju lake povrede.

One su, podsetimo, povređene oko 8 sati, tokom prvog časa, kada je na njih pucao učenik (17) koji se u hodniku škole pojavio sa malokalibarskom puškom svog oca. Jedna je upucana u nogu, a na drugu je palo staklo, koje se tada razbilo.

Uhapšeni dečak Foto: Privatna arhiva

Univerzitetski klinički centar Kragujevac objavio je informacije o njihovom stanju.

- Dve pacijentkinje koje su jutros povređene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zbrinute i zadržane na bolničkom lečenju. Obe žene su svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara. Kod prve pacijentkinje lekari su konstatovali hematom i otok u predelu levog kapka, kao i više tačkastih rana u predelu desnog pazuha, leve nadlaktice, desnog lakta i desne natkolenice. Druga pacijentkinja zadobila je tačkastu ranu u predelu levog kolena, praćenu otokom i hematomom, kao i manju oguljotinu na desnoj strani lica - saopštio je UKC.

Uviđaj u školi Foto: RINA

Iz UKC Kragujevac navode I da su obe pacijentkinje multidisciplinarno zbrinute i upućene na dalju dijagnostiku.

- Zadržane su u bolnici radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja, ali prema trenutnoj proceni lekara, nijednoj nije potrebna hitna hirurška intervencija - objavili su iz bolnice.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić, RINA

Podsetimo, jutros oko osam sati maturant Prve tehničke škole ušao je u školu sa puškom u ruci i zapucao u pravcu spremačica koje su bile u holu. Učenik je, navodno, nameravao da nastavi da puca, ali mu se puška zaglavila, zbog čega je pokušao da pobegne, ali ga je policajac brzo sustigao i savladao.

Slikao se pre pucnjave Foto: Privatna arhiva