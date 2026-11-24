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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su S. M. (1977) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, jer se sumnjiči da je u posedu imao nelegalno oružje, koje je, kako se sumnja, jutros u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu upotrebio njegov sedamnaestogodišnji sin, koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

- Naime, Policijskoj upravi u Kragujevcu je jutros oko 8 sati prijavljeno da je nepoznato lice sa puškom ušlo u Prvu tehničku školu u Kragujevcu i odmah po prijavi, obaveštene su sve raspoložive policijske patrole. Na mesto događaja prva je stigla patrola interventne jedinice, koja je u saradnji sa školskim policajcem locirala osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka i za šest minuta od inicijalne prijave ga bezbedno savladala, uhapsila i pronašla oružje - navodi se u saopštenju MUP.

Kako se sumnja, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i potom povredio pedesetogodišnju radnicu škole u predelu noge. Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla.

- Vreme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu pomenute škole nije bilo učenika. Nakon ovog događaja, svi učenici škole su bezbedno evakuisani - saopšteno je iz policije.

S. M. će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će sedamnaestogodišnjak, nakon saslušanja, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu.

Policijski službenici u saradnji sa nadležnim tužilaštvom utvrđuju sve okolnosti događaja, a u toku su pretresi objekata i prikupljanje dokaza.