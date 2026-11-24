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Maloletnik (17), koji je osumnjičen da je jutros pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, uhapšen je odmah nakon incidenta, a policija je objavila snimak njegovog hapšenja.

Kako se vidi na snimku, on je obučen u maskirno odelo u kojem se jutros slikao i okačio na svoj Instagram, a na toj fotografiji, podsetimo, drži pušku i nož zadenut za pojas, a lice mu je maskirano. To je, podsetimo, objavio nekoliko minuta pre 8 sati, kada je otišao u školu da počini krvavi pir.

00:21 Hapšenje učenika koji je pucao u školi u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije

Policajci su ga nakon hapšenja pognutog sproveli do marice i smestili ga u ovo vozilo, a na rukama su mu bile lisice.

Kako smo ranije pisali, dečak je uzeo očevu pušku i sa njom krenuo u krvavi pohod.

Takođe, on je na Viberu uz fotografiju anime žene ostavio datum 24.11., čime je, prema rečima poznanika, hteo da najavi pucnjavu.

Slikao se sa puškom pre pucnjave Foto: Privatna arhiva

- Jutros je stavio sliku na Viberu - današnji datum, 24.11., znali smo da će se dogoditi nešto loše, a to nam je potvrdio i kada je na stori na svom Instagramu stavio sebe maskiranog sa puškom, a za pojas mu je bio zadenut i nož. Sve to je okačio nekoliko minuta pre pucnjave! Verovatno se to slikao rano jutros pre polaska u školu - kaže naš izvor.

Uhapšeni maturant Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, on je jutros ušao u svoju školu sa puškom, tokom prvog časa, a onda pucao na jednu tetkicu, dok je na drugu palo polomljeno staklo, a onda je navodno hteo opet da zapuca, ali mu se zaglavio metak, pa je krenuo da beži, ali ga je ubrzo sustigao jedan policajac i savladao.

Ranjene radnice imaju lakše povrede i nisu životno ugrožene.