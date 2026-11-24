POGLEDAJTE KAKO JE UHAPŠEN UČENIK KOJI JE PUCAO U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Imao maskirno odelo, baš kao na fotografiji koju je objavio pre pucnjave! (VIDEO)
- Maloletnik od 17 godina osumnjičen za pucnjavu u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu uhapšen je odmah posle incidenta, a policija je objavila snimak hapšenja.
- Na fotografiji koju je ranije objavio vidi se on u maskirnoj uniformi, sa puškom i nožem, neposredno pre odlaska u školu.
- U pucnjavi su lakše povređene dve radnice, koje nisu životno ugrožene.
Maloletnik (17), koji je osumnjičen da je jutros pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, uhapšen je odmah nakon incidenta, a policija je objavila snimak njegovog hapšenja.
Kako se vidi na snimku, on je obučen u maskirno odelo u kojem se jutros slikao i okačio na svoj Instagram, a na toj fotografiji, podsetimo, drži pušku i nož zadenut za pojas, a lice mu je maskirano. To je, podsetimo, objavio nekoliko minuta pre 8 sati, kada je otišao u školu da počini krvavi pir.
Policajci su ga nakon hapšenja pognutog sproveli do marice i smestili ga u ovo vozilo, a na rukama su mu bile lisice.
Kako smo ranije pisali, dečak je uzeo očevu pušku i sa njom krenuo u krvavi pohod.
Takođe, on je na Viberu uz fotografiju anime žene ostavio datum 24.11., čime je, prema rečima poznanika, hteo da najavi pucnjavu.
- Jutros je stavio sliku na Viberu - današnji datum, 24.11., znali smo da će se dogoditi nešto loše, a to nam je potvrdio i kada je na stori na svom Instagramu stavio sebe maskiranog sa puškom, a za pojas mu je bio zadenut i nož. Sve to je okačio nekoliko minuta pre pucnjave! Verovatno se to slikao rano jutros pre polaska u školu - kaže naš izvor.
Podsetimo, on je jutros ušao u svoju školu sa puškom, tokom prvog časa, a onda pucao na jednu tetkicu, dok je na drugu palo polomljeno staklo, a onda je navodno hteo opet da zapuca, ali mu se zaglavio metak, pa je krenuo da beži, ali ga je ubrzo sustigao jedan policajac i savladao.
Ranjene radnice imaju lakše povrede i nisu životno ugrožene.
Policija je objavila da se tinenjdžeru na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju, a uhapšen je i njegov otac. Detalje o tome pročitajte u našoj odvojenoj vesti.