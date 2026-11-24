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Radnica Prve tehničke škole u Kragujevcu, koja je jutros ranjena oko 8 sati, je D. R. (59) iz Kragujevca. Ona je ranjena u nogu kada je na nju pucao učenik (17) ove škole.

Higijeničarka D. R. je u pucnjavi zadobila je tačkastu ranu u predelu levog kolena, praćenu otokom i hematomom, kao i manju oguljotinu na desnoj strani lica, saopštilo je ranije UKC Kragujevac, gde je radnica zbrinuta nakon pucnjave, sa drugom koleginicom koja je povređena prilikom pucanja stakla.

Ranjena Dušica R. Foto: Facebook

D..R. je baka petoro unučadi i voljena radnica Prve tehničke škole.

- Ona dugo godina radi u ovoj školi i svi je volimo. Svako jutro dočekuje učenike osmehom, a one koje dobro poznaje i šalom. Kad god nekome treba pomoć ona je tu da mu pomogne. Nadam se da će se naša draga teta D. što pre oporaviti - ispričao je za Kurir roditelj jedne učenice Prve tehničke škole.

Univerzitetski klinički centar Kragujevac ranije je objavio da su dve radnice škole lakše povređene.

Foto: Facebook

- Dve pacijentkinje koje su jutros povređene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zbrinute i zadržane na bolničkom lečenju. Obe žene su svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara. Kod prve pacijentkinje lekari su konstatovali hematom i otok u predelu levog kapka, kao i više tačkastih rana u predelu desnog pazuha, leve nadlaktice, desnog lakta i desne natkolenice. Druga pacijentkinja zadobila je tačkastu ranu u predelu levog kolena, praćenu otokom i hematomom, kao i manju oguljotinu na desnoj strani lica - saopštio je UKC Kragujevac.

Dečak se slikao sa puškom pre dolaska u školu Foto: Privatna arhiva

Dve radnice su povređene jutros, tokom prvog časa, kada je učenik (17) ove škole ušao u školu sa malokalibarskom puškom svog oca i pucao na Dušicu R., blizu koje je bila i njena koleginica, na koju je tada palo razbijeno staklo. Učenik je navodno pokušao ponovo da puca, ali mu se zaglavio metak, pa je krenuo da beži, ali je ubrzo uhapšen.

On je, kako smo ranije pisali, najavio krvavi pir na svojim društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić, RINA