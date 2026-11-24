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Crnogorska policija i dalje traga za ubicama Cetinjanina Miloša Đuričkovića (56) koji je ubijen u subotu hicima iz automatskog oružja u naselju Bajice, na periferiji Cetinja. Prema nezvaničnim informacijama, saslušano je nekoliko desetina građana, prikupljeni dokazi sa lica mesta, a takođe se pregledaju i snimci sa sigurnosnih kamera.

Izvori iz istrage otkrili su da su istražitelji došli do informacija da je Đuričković sumnjao da mu je bezbednost ugrožena i da je zbog toga godinama imao angažovane osobe koje su brinule o njegovoj sigurnosti. Kobnog dana, na mesto na kom je ubijen, međutim, došao je sam.

- Jedan od pravaca istrage je da ga je "namestio" neko koga je poznavao i kome je verovao. Na to upućuje činjenica da je, prema do sada prikupljenim dokazima, bio sam u automobilu kada je na njega pucano iz dva automatska oružja - otkriva izvor iz istrage.

Ubijeni Miloš Đuričković Foto: Printscreen

On podseća da je ubijeni Đuričković, koji je važio za osobu blisku škaljarskom klanu znao da je meta i da su mu ubijena dva brata i kum u ratu klanova koji je počeo 2014. i do sada je odneo više od 80 života.

- Goran Đuričković bio mu je brat od strica i ubijen je u ratu klanova 2015. hicem iz snajpera u Budvi, a Milošev rođeni brat Radomir Đuričković likvidiran je 2016. na Cetinju kada su napadačai pucali na njega iz kola u pokretu - kaže izvor i podseća da je Đuričković bio u kumovskim vezama sa Goranom Radomanom, prvom žrtvom rata "škaljaraca" i "kavčana". Radoman je ubijen u februaru 2015. godine u Beogradu.

Radoman je, inače, prva žrtva u krvavom ratu klanova zbog nestanka 200 kilograma kokaina iz jednog stana u Valensiji. Nakon nestanka tovara kokaina, koji je Radoman navodno trebalo da čuva, do tada jedinstveni kotorski klan se pocepao na dva, kavački i škaljarski.

Goran Radoman Foto: Privatna Arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen TV Pink

Izvor Kurira otkriva da dva ubistva pripadnika škaljarskog klana u Crnoj Gori u roku od 48 sati, ukazuje da se rat klanova ponovo zahuktava.

- Đuričković je druga žrtva iz redova škaljaraskog klana koja je ubijena u roku od 48 sati, pa se ne isključuje ni mogućnost da su dve likvidacije povezane, a da je ovaj sukob ušao u novu fazu - kaže naš izvor i podseća da je 19. novembra u Nikšiću ubijen Darko Vicković (46), koji je takođe važio za pripadnika škaljarskog klana.

Iz crnogorske Uprave policije saopštili su da ima indicija da je u ubistvo Miloša Đuričkovića umeštan inostrani faktor.

- Službenici Uprave policije su, preduzimajući hitne mere i radnje na rasvetljavanju ubistva M.Đ., čije je telo pronađeno, pored primarnog mesta zločina u Bajicama na teritoriji Cetinja, gde je, kako se sumnja, izvršeno ovo ubistvo, pronašli i sekundarno mesto zločina na drugoj lokaciji, gde je otkriveno zapaljeno vozilo. U njemu su se nalazile dve puške oštećene u požaru, a sumnja se da su vozilo i oružje korišćeni prilikom izvršenja ubistva M.Đ. - saopšteno je iz crnogorske policije.

1/4 Vidi galeriju Uviđaj posle ubistva Miloša Đuričkovića Foto: screenshot RTCG

Kako su dodali, istražitelji preduzimaju konkretne mere i radnje radi provere i analize predmeta pronađenih i izuzetih sa oba mesta zločina, uz aktivnu međunarodnu operativnu policijsku saradnju.