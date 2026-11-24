Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je J.J. (45) zbog sumnje da je 22. novembra u garaži TC “Galerija“ pokušao da ubije oštećenu S.E.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

- Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Ilustracija Foto: Kurir

- Postoje osnovi sumnje da je J.J. najpre došao u garažu TC „Galerija“ pa je svoje vozilo parkirao na dva parking mesta pored vozila oštećene, sačekao da napusti vozilo, a potom krenuo za njom kroz tržni centar. Nakon što se ona oko 15:30 vratila u garažu sa drugaricom, J.J. se uputio ka njenom vozilu u koje je ušla na mesto vozača, a drugarica na mesto suvozača, pa je prišao vratima suvozača i otvorio ih, držeći ruku u predelu kaputa i simuliraući da ima oružje - saopšteno je iz tužilaštva šta se dešavalo kobnog dana u garaži "Galerije".

Kada je S. E. pokušala da napusti vozilo i zatraži pomoć, osumnjičeni je držeći kuhinjski nož u levoj ruci i plastični pištolj u desnoj ruci, ušao u vozilo, oštećena ga je uhvatila za desnu ruku usled čega mu je ispao plastični pištolj, pa je prebacio nož u desnu ruku i ubo je u leđa, usled čega je ona pala na zemlju, a potom joj je J.J. istim nožem zadao ubod i u stomak, nanevši joj teške telesne povrede.

- Sumnja se da bi J.J. nastavio da preduzima radnje kako bi S.E. lišio života, ali u tome nije uspeo usled intervencije lica koja su se zatekla u neposrednoj blizini, odnosno M.M, koji je pritrčao i odgurnuo osumnjičenog od oštećene, nakon čega su obojica pali na zemlju - navodi se u saopštenju i dodaje da je J. J. pokušavao da ponovo dođe do oružja i nastavi sa napadom, ali je M.M. uspeo da ga savlada i udalji od oštećene, a potom, dok je osumničeni pokušavao da dođe do plastičnog pištolja, M.M. mu je oduzeo nož, pri čemu je prilikom njihovog međusobnog guranja i otimanja zadobio posekotinu levog palca.