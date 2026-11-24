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Advokati Darka Šarića, saopštili su danas da su podneli disciplinsku prijavu protiv sudije Dejana Terzića koji je u dnevnom lisu Danas govorio o postupcima protiv ovog okrivljenog, kao i navodnim političkim uticajima i pritiscima na pravosuđe. U saopštenju, koje su potpisali advokati Radoslav Baćović, Dalibor Katančević, Marko Janković i Danilo Šarić, navodi se i da će Šarić "koji se dobrovoljno predao državnim organima Srbije, kada dođe vreme i kada dobije priliku za to, objasniti sve okolnosti svoje predaje i ulogu svakog pojedinca koji je u tome učestvovao".

- Na samom početku apelujemo da se zaustavi javno prejudiciranje krivice Darka Šarića i stvaranje pritiska da postupci protiv njega dobiju politički poželjan ishod. Čovek koji nije uhapšen, već se sam dobrovoljno predao državnim organima Rebulike Srbije, očekujući fer i pravično suđenje, objasniće kada dođe vreme i kada dobije priliku za to, sve oklonosti predaje i uloge svakog pojedinca koji je u tome učestvovao. Međutim, u ovom trenutku, kao i svaki drugi građanin ima prava da se i prema njemu poštuje prezumpcija nevinosti, kao i da mu se omogući da o optužbama protiv njega odlučuje nepristrasan sud, koji će u zakonitom postupku doneti odluku, oslobođen svakog vida pritisaka - navodi se u saopštenju advokata i dodaje da se stiče utisak da se postupak protiv Šarića vodi "u sredstvima javnog informisanja, u Skupštini, u kafani i na svakom drugom mestu, osim tamo gde jedino treba, a to je pred nadležnim sudom".

1/10 Vidi galeriju Darko Šarić Foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, Nenad Kostić

- Došli smo u situaciju da privatne istrage u medijima protiv njega očigledno sprovode sudije kao što su Dejan Terzić i Vladan Ivanković, a o žalbama na te „optužbe i presude“ u javnosti, verovatno treba da odlučuju sudije Milimir Lukić i Miodrag Majić, koji se utrkuju ko će više da komentariše njegove postupke koji su u toku? Da li tako treba da izgleda suđenje u demokratskom društvu, kada postoji izričita zabrana Sudskim poslovnikom da aktivni sudija ne sme da komentariše postupke u koji su u toku? - dodaje se u saopštenju.

Advokati Darka Šarića napominju i da je postupak o kom se sudija Dejan Terzić izjašnjava i dalje u toku i da sudija Terzić, tako i list koji objavljuje njegov intervju, "moraju da vode računa o pretpostavci nevinosti koja, kao ustavna kategorija, važi za svakog građanina, pa i za Šarić Darka".

- Osim toga, na kakvu se tačno pomoć misli u odnosu na čoveka prema kome je mera pritvora trajala rekordnih 11 godina, duže nego prema bilo kom drugom pritvoreniku u Srbiji, dok lišenje slobode traje skoro 14 godina - dodaje se i napominje da će sudija Terzić, za kog tvrde da je u javnosti izneo neistine, imati priliku da svoje tvrdnje dokazuje u disciplinskom postupku, po prijavu koju su protiv njega podneli.

- Neistina je da je sudija Terzić „uklonjen iz predmeta u kome je sudio“ već mu je po automatizmu prestao mandat, koji je odlukom Visokog saveta sudstva od 14.04.2022. godine bio produžen „do okončanja postupaka u kojima sudi, a najduže do 01.05.2023. godine“. Dakle, u momentu donošenja ove odluke Visokog saveta sudstva, nije ni postojala optužba protiv Darka Šarića, tako da je povezivanje kasnijeg postupka protiv Darka Šarića sa odlukom Visokog saveta sudstva donetom godinu dana ranije, očigledno špekulativne prirode i pokušaj opravdanja za neadekvatne sudijske rezultate sudije Terzića - tvrde advokati koji su potpisali saopštenje.

Oni su takođe pozvali istog sudiju, koji je u intervjuu govorio o pritiscima i pretnjama kojima je navodno bio izložen, da se izjasni koje je tačno pritiske trpeo, od kog advokata, a naročito o tome "koje su mu pretnje upućene, odnosno da li ih je i kome prijavio", jer kako dodaju, takvo ponašanje predstavlja krivično delo.

- Izostanak objašnjenja o konkretnim pritiscima i pretnjama upućenih od strane Šarićevih advokata sudiji Terziću, smatraćemo još jednim neuspelim pokušajem njegove lične promocije - zaključuju.

1/7 Vidi galeriju Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Stefan Stojanović/ Mondo

Kao neistinitu tvrdnju ocenili su i navode sudije Terzića da je pravnosnažna presuda Darku Šariću za trgovinu drogom ukinuta od strane Vrhovnog kasacionog suda „na do tada neviđen način“.

- Ta presuda je ukinuta presudom Vrhovnog kasacionog suda, pa zaista čudi da jedan sudija nikada pre nije čuo ili video da Vrhovni kasacioni sud donosi presude. Uz to, osnov te presude konstituisan je mnogo ranije u bogatoj sudskoj praksi Vrhovnog kasacionog suda, Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava u preko 20 odluka u poslednjih 10 godina - navode oni i dodaju da je nejasno zbog čega sudija Terzić, ili bilo ko drugi, očekuje da "Darko Šarić ne bude jednak pred zakonom kao osobe koje su učestvovala u ovim postupcima".

- Napominjemo i da svako izjašnjenje o materijalu sa Skaj aplikacije, na način kako je to učinio sudija Terzić, iznoseći zaključke o postojanju ili nepostojanju činjenica predstavlja svojevrstan pritisak na sudove koji sude u ovakvim predmetima, naročito imajući u vidu da je konkretan predmet u kome je Šarić Darko okrivljeni trenutno u fazi žalbenog postupka. U situaciji kada odbrana Šarić Darka na sve zakonom propisane načine pokušava da ospori zakonitost pribavljanja, identifikaciju navodnih korisnika i autentičnost materijala dostavljenih u promenljivim eksel tabelama, svako izjašnjenje i objavljivanje stava jednog sudije o tim materijalima kao o utvrđenoj, dokazanoj stvari, predstavlja grubo kršenje prava na odbranu - dodaju i porede pretpostavku nevinositi u disciplinskom postupku vođenom protiv sudije Terzića, koji se posebno apostrofira u objavljenom tekstu i povrede istog prava okrivljenog Šarića.

U vezi sa ukidanjem presude koja je doneta u postupku koji se protiv Šarić Darka vodi zbog krivičnog dela pranje novca, a koju sudija Terzić takođe komentarisao, javno stu postavili pitanje da li je sudija protičitao presudu i odluku Apelacionog suda o njenom ukidanju, ili je njegov stav zasnovan na glasinama.