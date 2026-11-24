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Pucnjava u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, u kojoj je jutros ranjena jedna pomoćna radnica, dok je njena koleginica povređena usled pucanja stakla, ponovo je otvorila pitanje - šta je Srbija učinila za zaštitu dece u školama nakon masakra u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Anđelko Aćimović, otac Angeline Aćimović, devojčice ubijene u toj školi, govorio je i ukazao na to da ni nakon više od tri godine nisu preduzete sve neophodne mere kojima bi se smanjila mogućnost ponavljanja ovakvih tragedija, ističući da država mora da deluje istovremeno na tri polja - zakonodavnom, tehničkom i preventivnom.

Zbog pucnjave u Kragujevcu uhapšen je sedamnaestogodišnji učenik, dok je iz Prve tehničke škole saopšteno da su svi đaci bezbedno napustili objekat i da ranjena pomoćna radnica nije životno ugrožena. Nastava u popodnevnoj smeni je otkazana, a o daljoj organizaciji nastave učenike će obavestiti odeljenjski starešine.

Anđelko Aćimović, koji se nakon gubitka ćerke aktivno zalaže za unapređenje bezbednosti dece, kaže da ga je vest iz Kragujevca dodatno uznemirila, posebno zbog činjenice da već godinama upozorava na neophodnost sistemskih promena koje bi omogućile da se opasnost prepozna na vreme.

Foto: Kurir Televizija

"Imam osećaj da puno stvari nismo uradili"

- Sve ovo vreme, da kažem, od tri godine najmanje, koliko se bavim ovom problematikom i aktivno govorimo o tome šta treba preduzeti da bismo sprečili, da bismo snizili, bar, jer često možemo teško govoriti da se ništa neće desiti ako sve preduzmemo. Ali da bismo potpuno smanjili ponavljanje ovakvih stvari, imam osećaj da puno stvari nismo uradili. Kad bih sve to sabrao, šta je urađeno, to je, pre bih rekao - ništa - rekao je Aćimović.

Iako ističe da je još rano za donošenje zaključaka o okolnostima pod kojima se dogodila pucnjava u Kragujevcu, Aćimović upozorava da se ne sme zanemariti ni uticaj sadržaja kojima su deca izložena na internetu, posebno onih koji veličaju počinioce teških zločina i promovišu nasilje.

Kragujevac tehnička škola Foto: RINA

Podsećajući i na tragediju u Niškoj Banji, Aćimović kaže da je ponavljanje teških slučajeva nasilja razlog više da se ozbiljno razmotre predlozi o kojima se govori još od masakra u "Ribnikaru".

- I ponavljanje u Niškoj Banji i ovde govori da smo u pravu, da se ovo uvek može ponoviti ako se ne preduzmu adekvatne mere - istakao je on.

Tri grupe mera za veću bezbednost dece u školama

Prema njegovim rečima, zaštita učenika ne može se svesti isključivo na fizičko obezbeđenje školskih objekata i postavljanje nadzornih kamera, već je potrebno uspostaviti sistem u kojem će, uz odgovarajuća tehnička rešenja, postojati jasno definisana odgovornost roditelja, zaposlenih u obrazovnim ustanovama, ali i državnih institucija.

- Te mere su, da kažem, onako, uopšteno, zakonodavne, tehničke i preventivne. One moraju da rade istovremeno. Država preduzima sve te mere u zajednici sa svim ostalim relevantnim činiocima koji se brinu o bezbednosti dece - objasnio je Aćimović.

Govoreći o tehničkim merama, on je ukazao na to da su pojedine škole, zahvaljujući inicijativi svojih direktora, već unapredile sisteme zaštite, ali da je neophodno da odgovarajući standardi bezbednosti budu uspostavljeni u svim obrazovnim ustanovama, a ne da njihova primena zavisi od pojedinačnih inicijativa.

- Tehničke mere su nešto što je delimično i u Beogradu, sa tim kamerama nadzornim rađeno, ali to nije dovoljno, jer se mora svaka škola na vrlo lagan i normalan način obezbediti sa kontrolom ulaza, izlaza, i tako dalje, vrata koja ne mogu biti uvek otvorena širom. To su stvari koje sam video u školama koje se rade, to su preduzimali direktori koji su imali taj osećaj odgovornosti. To je što se tiče tehnike, ali tehnika ima veze i sa digitalnom tehnologijom, monitoringom, praćenjem, i tako dalje - naveo je Aćimović.

Foto: Kurir, Privatna arhiva

Svaka škola mora da ima obučene ljude koji će prepoznati opasnost

Posebno mesto u sistemu zaštite dece, smatra Aćimović, trebalo bi da imaju preventivne mere, odnosno obučavanje zaposlenih u školama da prepoznaju zabrinjavajuće promene u ponašanju učenika, kao i da znaju na koji način treba da postupe kada postoji sumnja da je ugrožena bezbednost deteta ili njegovih vršnjaka.

Istovremeno, ističe da je zadatak države da, na osnovu ozbiljne analize dosadašnjih slučajeva, donese zakonska rešenja kojima bi se preciznije utvrdile obaveze i odgovornost svih koji učestvuju u zaštiti dece.

- Preventivne mere su te koje se tiču rada i organizovanja grupe koja u svakoj školi treba da bude obučena, što opet naglašavam, vrlo dobro obučena, da prepozna te priznake koji ukazuju da se može desiti ovakva tragedija. I poslednje, zakonodavno. To je ono što mora na osnovu dobre, prave analize da uradi država, državni organi, odnosno skupština, da donesu prave zakone. Između ostalog, zakone koji će preventivno delovati, ali isto tako i davati veću, odnosno tražiti veću odgovornost i od roditelja i od onih koji se neposredno bave u školi tim delom posla - rekao je Aćimović.

"Država posle Ribnikara nije uradila dovoljno dobru analizu"

Otac ubijene Angeline smatra da je jedna od najvećih grešaka napravljenih nakon tragedije u "Ribnikaru" to što školama nisu data dovoljno precizna uputstva o postupanju u situacijama u kojima postoje upozoravajući signali, zbog čega se ponovo postavlja pitanje odgovornosti institucija i zaposlenih u obrazovnom sistemu.

Foto: Kurir

- Za mene je kriva i naša država koja posle Ribnikara nije uradila dovoljno dobru analizu, nisu uradili stroge instrukcije školama šta i na koji način treba da se radi. Ako se primete signali koji govore da se ovo može ponoviti - istakao je Aćimović.

Osvrćući se na slučaj ubistva dečaka u Niškoj Banji, Aćimović je podsetio na upozorenja koja su, prema njegovim rečima, postojala pre tragedije, a na koja nije adekvatno reagovano. Smatra da je upravo taj slučaj morao da bude dodatno upozorenje svim školama u Srbiji i njihovim timovima zaduženim za bezbednost učenika.

"Imamo sada možda poslednju šansu"

Aćimović smatra da školski pedagozi, psiholozi, direktori i razredne starešine, kao ljudi koji su u neposrednom kontaktu sa decom, moraju da prođu odgovarajuće obuke, ali i da budu svesni odgovornosti koju imaju ukoliko propuste da reaguju na upozorenja koja mogu ukazivati na opasnost.

- U kriznom štabu, odnosno u grupi koja prepoznaje su svaki pedagog, psiholog, direktor, razredni starešina, moraju da budu obučeni za to i moraju da imaju odgovornost ako to ne budu uradili, a imaju i prilike. Znači, to imamo sada poslednju možda šansu da to uradimo, jer sve drugo bi ličilo na neozbiljnu, na neozbiljan odnos prema ovom problemu - zaključio je Aćimović.