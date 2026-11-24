"SLUČAJ JE IZNENAĐUJUĆ, DEČAK NIJE BIO ASOCIJALAN": Ministar prosvete obišao mesto zločina u Kragujevcu
- Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković obišao je Prvu tehničku školu u Kragujevcu i rekao da je slučaj iznenađujuć, jer uhapšeni dečak nije pokazivao asocijalno ponašanje.
- Formiran je krizni tim, a škola i nadležni rade na istrazi, stabilizaciji situacije i povratku u normalan režim rada uz veću bezbednost.
- U pucnjavi je ranjena radnica škole, a uhapšeni su učenik i njegov otac zbog sumnje na nedozvoljeno oružje.
Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković obišao je danas Prvu tehničku školu u Kragujevcu i izjavio da dečak koji je uhapšen zbog pucnjave "nije bio socijalan i da je slučaj iznenađujuć".
Ministar je naglasio da nadležni organi u Kragujevcu vode istragu o incidentu u Prvoj tehničkoj školi, kao i da je formiran krizni tim koji radi u skladu sa protokolima Ministarstva prosvete za nasilje.
U tom timu su pored ministra najviši predstavnici ministarstva, rukovodioci školskih uprava u Kragujevcu i gradonačelnik, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), zdravstvenih ustanova, psiholozi i psihijatri.
- Mi ćemo pristupiti sistematično i odgovorno, dakle tražićemo rešenja koja će omogućiti da se škola posle ovog šoka što pre vrati u normalni režim rada. Za danas u 18 časova zakazan je sastanak kolektiva škole i biće izdata odgovarajuća saopštenja - rekao je Stanković novinarima okupljenim ispred Prve tehničke škole u Kragujevcu.Stanković je istakao da je situacija pod kontrolom i izrazio očekivanje da će biti izbegnuta traumatizacija i senzacionalističko pisanje o tom događaju.
- Prema poznatim detaljima iz biografije, ovaj slučaj je iznenađujući, jer dečak nije imao nikakve oblike asocijalnog ponašanja i bio je u potpunosti integrisan u osnovnoj i srednjoj školi. Na dubinskoj psihološkoj i psihijatrijskoj analizi je da se utvrde razlozi zbog čega se on ovako ponašao - naglasio je ministar Stanković.
On je dodao da će Ministarstvo prosvete dati punu podršku naporima škole da se situacija stabilizuje i normalizuje.
- Moramo da razgovaramo u pravcu povećanja bezbednosti škola i smirivanja tenzija u javnosti i opravdane zabrinutosti za bezbednost i dece i nastavnog i administrativnog osoblja u školi. Reagovali smo odmah, krizni tim je formiran, izaći će sa zaključcima koji su vrlo konkretni i radićemo na tome da ovaj slučaj rešimo, a i da potražimo neka sistemska rešenja - rekao je Stanković.
Kako je Kurir pisao, učenik ove škole je jutros oko 8 sati došao u školu na prvi čas sa malokalibarskom puškom u nameri da, navodno, puca u jednog učenika.
- Krenuo je u svoje odeljenje da bi pucao u dečaka sa kojim ima probleme od ranije. Međutim, radnice škole su ga videle kako nosi pušku, pa je pucao ka njima i jednu ranio, a drugu je iseklo rasuto staklo - priča izvor blizak slučaju za Kurir i dodaje da povređene žene imaju lake povrede.
Učenik je navodno pokušao ponovo da puca, ali mu se zaglavio metak, pa je krenuo da beži, ali je ubrzo uhapšen.
On je, kako smo ranije pisali, najavio krvavi pir na svojim društvenim mrežama.
- Jutros je stavio sliku na Viberu - današnji datum, 24.11., znali smo da će se dogoditi nešto loše, a to nam je potvrdio i kada je na stori na svom Instagramu stavio sebe maskiranog sa puškom, a za pojas mu je bio zadenut i nož. Sve to je okačio nekoliko minuta pre pucnjave! Verovatno se to slikao rano jutros pre polaska u školu - kaže naš izvor.
Osim tinejdžera danas je uhapšen i njegov otac S. M. (49) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, jer se sumnjiči da je u posedu imao nelegalno oružje, koje je, kako se sumnja, jutros u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu upotrebio njegov sedamnaestogodišnji sin, koji je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.