Slušaj vest

Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković obišao je danas Prvu tehničku školu u Kragujevcu i izjavio da dečak koji je uhapšen zbog pucnjave "nije bio socijalan i da je slučaj iznenađujuć".

Ministar je naglasio da nadležni organi u Kragujevcu vode istragu o incidentu u Prvoj tehničkoj školi, kao i da je formiran krizni tim koji radi u skladu sa protokolima Ministarstva prosvete za nasilje.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u školi u Kragujevcu Foto: Dejan Đusić, RINA

U tom timu su pored ministra najviši predstavnici ministarstva, rukovodioci školskih uprava u Kragujevcu i gradonačelnik, kao i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), zdravstvenih ustanova, psiholozi i psihijatri.

Ministar Dejan Vuk Stanković danas ispred škole Foto: RTS Printscreen

- Mi ćemo pristupiti sistematično i odgovorno, dakle tražićemo rešenja koja će omogućiti da se škola posle ovog šoka što pre vrati u normalni režim rada. Za danas u 18 časova zakazan je sastanak kolektiva škole i biće izdata odgovarajuća saopštenja - rekao je Stanković novinarima okupljenim ispred Prve tehničke škole u Kragujevcu.Stanković je istakao da je situacija pod kontrolom i izrazio očekivanje da će biti izbegnuta traumatizacija i senzacionalističko pisanje o tom događaju.

Uhapšeni učenik Foto: Privatna arhiva, Dejan Đusić

- Prema poznatim detaljima iz biografije, ovaj slučaj je iznenađujući, jer dečak nije imao nikakve oblike asocijalnog ponašanja i bio je u potpunosti integrisan u osnovnoj i srednjoj školi. Na dubinskoj psihološkoj i psihijatrijskoj analizi je da se utvrde razlozi zbog čega se on ovako ponašao - naglasio je ministar Stanković.

On je dodao da će Ministarstvo prosvete dati punu podršku naporima škole da se situacija stabilizuje i normalizuje.

00:21 Hapšenje učenika koji je pucao u školi u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije

- Moramo da razgovaramo u pravcu povećanja bezbednosti škola i smirivanja tenzija u javnosti i opravdane zabrinutosti za bezbednost i dece i nastavnog i administrativnog osoblja u školi. Reagovali smo odmah, krizni tim je formiran, izaći će sa zaključcima koji su vrlo konkretni i radićemo na tome da ovaj slučaj rešimo, a i da potražimo neka sistemska rešenja - rekao je Stanković.

Kako je Kurir pisao, učenik ove škole je jutros oko 8 sati došao u školu na prvi čas sa malokalibarskom puškom u nameri da, navodno, puca u jednog učenika.

Foto: Privatna arhiva

- Krenuo je u svoje odeljenje da bi pucao u dečaka sa kojim ima probleme od ranije. Međutim, radnice škole su ga videle kako nosi pušku, pa je pucao ka njima i jednu ranio, a drugu je iseklo rasuto staklo - priča izvor blizak slučaju za Kurir i dodaje da povređene žene imaju lake povrede.

Učenik je navodno pokušao ponovo da puca, ali mu se zaglavio metak, pa je krenuo da beži, ali je ubrzo uhapšen.

Ranjena D.R. Foto: Facebook

On je, kako smo ranije pisali, najavio krvavi pir na svojim društvenim mrežama.

- Jutros je stavio sliku na Viberu - današnji datum, 24.11., znali smo da će se dogoditi nešto loše, a to nam je potvrdio i kada je na stori na svom Instagramu stavio sebe maskiranog sa puškom, a za pojas mu je bio zadenut i nož. Sve to je okačio nekoliko minuta pre pucnjave! Verovatno se to slikao rano jutros pre polaska u školu - kaže naš izvor.

Uviđaj ispred škole Foto: RINA