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Muškarac koji je u nedelju pokušao da ubije bivšu partnerku Sanju E. u tržnom centru "Galerija" je, kako Kurir saznaje, Jevto Jarčević iz Kikinde, bivši fudblaski trener, a sada fudbalski menadžer!

Kako Kurir saznaje, Jarčević je nesrećnu ženu kobnog dana pratio, a onda je kada je krenula sa drugaricom iz tržnog centra, sačekao u garaži i ubo nožem u leđa i stomak.

Jevto Jarčević Foto: Gradski online Kininda

Jarčević je, inače, javnosti poznat kao nekadašnji trener OFK Kikinda, koji je pre dve godine napustio trenersku karijeru i posvetio se poslu fudbalskog menadžera.

- Mnogo sam uložio u menadžerski posao, koji je sve samo nije lak. Putuje se, radi i potrebno je brdo strpljenja. Tržište Rumunije primarno mi je, a od leta aktivnije ću raditi Poljsku i, preko Hrvata iz Ciriha Josipa Vukoje, Švajcarsku. Igrači iz Afrike u prvom su mi planu, brzinske i motorične karakteristike sjajne su im, a imam i dobrih veza u tom delu sveta - govorio je uhapšeni napadač iz TC "Galerija".

Podsetimo, lisice na ruke stavljene su mu istog dana, a on je danas na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu odlučio da se brani ćutanjem.

Posle saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da mu odredi pritvor do 30 dana da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivično delo koje mu se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Naredbom o sprovođenju istrage fudbalskom menadžeru se na teret stavlja teško ubistvo u pokušaju.

TC Galerija Foto: Shutterstock, Ilustracija

- Postoje osnovi sumnje da je najpre došao u garažu TC „Galerija“ pa je svoje vozilo parkirao na dva parking mesta pored vozila oštećene, sačekao da napusti vozilo, a potom krenuo za njom kroz tržni centar. Nakon što se ona oko 15:30 vratila u garažu sa drugaricom, J.J. se uputio ka njenom vozilu u koje je ušla na mesto vozača, a drugarica na mesto suvozača, pa je prišao vratima suvozača i otvorio ih, držeći ruku u predelu kaputa i simulirao da ima oružje - saopšteno je iz tužilaštva šta se dešavalo kobnog dana u garaži "Galerije".

Kada je S. E. pokušala da izađe iz automobila i zatraži pomoć, osumnjičeni je držeći kuhinjski nož u levoj ruci i plastični pištolj u desnoj ruci, ušao u vozilo, S.E. ga je uhvatila za desnu ruku usled čega mu je ispao plastični pištolj, pa je prebacio nož u desnu ruku i ubo je u leđa, usled čega je ona pala na zemlju, a potom joj je J.J. istim nožem zadao ubod i u stomak, nanevši joj teške telesne povrede.

- Sumnja se da bi J.J. nastavio da preduzima radnje kako bi S.E. lišio života, ali u tome nije uspeo usled intervencije M.M. koji se zatekao u neposrednoj blizini, a koji je pritrčao i odgurnuo osumnjičenog od oštećene, nakon čega su obojica pali na zemlju - navodi se u saopštenju i dodaje da je J. J. pokušavao da ponovo dođe do oružja i nastavi sa napadom, ali je M.M. uspeo da ga savlada i udalji od oštećene, a potom, dok je osumničeni pokušavao da dođe do plastičnog pištolja, M.M. mu je oduzeo nož, pri čemu je prilikom njihovog međusobnog guranja i otimanja zadobio posekotinu levog palca.