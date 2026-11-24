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Vladan Anđelković, koji je optužen da je 22. oktobra prošle godine na platou ispred Narodne Skupštine pokušao da ubije Milana Bogdanovića, a potom zapalio beli šator izjavio je danas pred Višim sudom u Beogradu da se ne oseća dobro jer štrajkuje glađu, ali da toga dana nije nameravao nikoga da ubije.

On je tokom iznošenja odbrane rekao i da je nekada rado u Državnoj bezbednosti i da je kao inspektor poslednji zadatak imao 1992. godine kada je u Erdutu obezbeđivao predsednika Republike Srpske Krajine, kao i da je tako tada upoznao Željka Ražnatovića Arkana.

Optuženi Anđelković Foto: Dado Đilas, Pritnscreen

- Suština ovoga je da se razumem u oružje, da imam tri pištolja i da sam tog dana prošle godine poneo najgori pištolj. Nisam hteo nikoga da ubijem ili povredim. Cilj mi je bio samo da dođem do šatora. Teško sam bolestan, žao mi je zbog svega - izjavio je danas u sudnici Anđelković.



Milan Bogdanović, koji je ranjen toga dana ispričao da je bio u šatoru pored i čuo da se neko kreće u šatoru gde su držali namirnice.

- Izašao sam da vidim ko je i kada sam došao do ulaza i pomerio zastor video sam ga iza stolova kako čuči. Video sam mu glavu i hteo da ga pitam šta radi tu. Tada je u deliću sekunde odjeknuo prasak. Video sam bljesak. Ranio me je. Onda je ustao i ciljao pištoljem prema meni, pa sam se bacio u stranu, jer sam video da će opet da puca. Tada sam čuo još tri, četiri pucnja. Onda je i šator počeo da gori. Izvukao sam se nekih pet, šest metara do neke plastike i tu se zaklonio. Tražio sam pomoć i čuo još desetak pucnjeva u šatoru. Dok sam ležao u zaklonu video sam ga kada baca pištolj - ispričao je Bogdanović šta se dogodilo kobnog dana.

On je naveo da su mu prišli policajci, stavili ga na neku ležajku i odvukli. Naveo je i da je pre mesec dana uspeo da se pridigne iz kreveta, da još ima bolove, da teško hoda i ne može da sedi i stoji kako treba.

Pošto je Anđelković optužen i za izazivanje opšte opasnosti zbog paljenja šatora, kao svedoci su saslušani i Tomislav Stojković i Nikola Petrović, koji su sedeli sa ranjenim Bogdanovićem.

Hapšenje osumnjičenog Foto: Pink

- Čuo sam da je neko u šatoru pored i Milan je otišao da vidi ko je. Koji sekund posle sam i ja izašao i u tom momentu sam video da Milan pada. Bacio se unazad. Ustao je, držao se za nogu i doskakutao do mene. Čula su se tri pucnja. Nisam ni znao da je pogođen, dok nisam video da šepa. Čulo se da neko puca iz šatora, a odmah je i ovaj naš prvi šator planuo. Kada je video šta se dešava prišao nam je i Tomislav i od neke ležaljke samo improvizovali nosila i izneli Milana sa policijom - kazao je Petrović.

Svedok Tomislav Stojković je ispričao da je stajao ispred šatora desetak metara odaljen od Milana i video je kada je čovek, koji je pucao posle, ušao u šator, noseći u desnoj ruci trobicu i začudio se ko li je.