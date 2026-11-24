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HOROR U SOKOBANJI! Muškarac (53) priveden zbog polnog uznemiravanja devojčice (14): Prvo joj pisao na mrežama, a onda prešao i na direktan kontakt!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sokobanji, po nalogu Osnovnogјavnog tužilaštva u Aleksincu, odredili su meru zadržavanja do 48 sati B. B.(53) iz okoline Sokobanje, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivičnodelo polno uznemiravanje.
On se sumnjiči da јe u prethodnom periodu, putem društvenih mreža, četrnaestogodišnjoј devoјčici slao poruke neprimerenog sadržaјa, a potom јe uznemiravao i neposrednim kontaktom.
Osumnjičeni će, uz krivičnu priјavu, biti priveden tužilaštvu.
Kurir.rs
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