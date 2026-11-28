Slušaj vest

Marko Markuš (29) iz Novog Sada, sin bivšeg policajca i šurak proslavljenog košarkaša Darka Miličića, izrešetan je pre devet godina u sačekuši kada je još uvek nepoznati napadač ispalio sedam hitaca u njega dok je ulazio u svoj "mercedes".

Brutalna likvidacija dogodila se 24. novembra 2017. godine oko 21.30 sati na parkiralištu ispred teretane u Ulici hajduk Veljkovoj, naspram zadnjeg ulaza u Klinički centar Vojvodine. Napadač ga je izrešetao iz "škorpiona", a potom pobegao u nepoznatom pravcu, dok je Markuš privatnim kolima prevezen u bolnicu gde je, uprkos svih napora lekara, preminuo.

Foto: Facebook Printscreen

Pratili ga danima

- Sumnja se da je napadač danima pre zločina pratio Markuša koji je imao debeo policijski dosije. Nakon što je locirao njegovo kretanje i svakodnevne navike krenuo je u planiranje likvidacije. Ubica je znao da Markuš kobnog dana ima utakmicu malog fudbala u sali, pa je tako bio spreman za realizaciju svog plana - rekao nam je svojevremeno izvor i dodao:

- Kobnog dana ubica je imao štek gde ga niko neće videti. Kada je Markuš prišao svom "mercedesu" sa američkim registarskim oznakama, sa sportskom torbom u ruci nepoznati napadač je otvorio vatru u njegovom pravcu. Navodno, bila je u pitanju rafalna paljba, a žrtvu je pogodilo šest metaka.

Marko Markuš, Zorana i Darko Miličić Foto: Printscreen/Instagram, Beta Dragan Stjepanovic

Kako smo ranije pisali, egzekutor je imao i saučesnika koji ga je dovezao do mesta zločina, a potom i odvezao. Ubica do danas nije pronađen. Takođe, nije poznat ni motiv ovog ubistva.

Zvali ga "novi Knele"

Ubijeni Markuš je, da podsetimo, bio je dobro poznat po kriminalnim radnjama, a nekoliko puta je i osuđivan. Ubijenog su, navodno, u podzemlju bili prozvali i "novi Knele". Pa da podsetimo, Knele je Aleksandar Knežević (21) beogradski kriminalac i žestoki momak koji je ubijen u oktobru 1992. godine.

Markuš i Knele Foto: Slađana Stojanović

- Markuš je brat Zorane Miličić, supruge košarkaša Darka Miličića, a još kao maloletnik je bio prestupnik. Nekoliko meseci pre nego što je ubijen izašao je iz zatvora gde je odslužio kaznu zbog pokušaja ubistva - dodao je izvor i nastavio:

- Markuš je živeo brzo, ludo i raskalašno, o čemu su svedočili brojni privatni video snimci, kao i fotografije koje je objavljivao na društvenim mrežama.

Inače, nakon ubistva, njegova sestra je danima objavljivala potresne statuse.

- Majka sina, a ja brata čuvamo u zenici, ne da suza sva od zlata da se oko osuši. Na toplom jugu ne znaju za drugu, već za pesmu radosti, ja te molim brate dok bolujem za te tu mi pesmu oprosti - napisala je svojevremeno Zorana u jednom od statusa.

Ubijeni je sahranjen nekoliko dana nakon ubistva, a sahrani je prisustvovala porodica, kao i brojni prijatelji. Od tuge i bola njegova supruga pala je na kolena nakon što se završilo opelo i formirala kolona koja će ga ispratiti do večne kuće.