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Ključni svedoci saslušani na suđenju za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić govorili su danas o telefonskim razgovorima koje su 26. marta 2024. godine vodili sa Srđanom Jankovićem, a koji su, prema tvrdnjama odbrane, značajni za utvrđivanje kretanja i ponašanja okrivljenih u vreme kada je, prema optužnici, izvršeno ubistvo devojčice.

U pitanju su muškarac i žena sa kojima je Janković vodio telefonske razgovore u minutima kada je navodno ubijena devojčica.

Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Advokat Živadin Bogdanović, branilac Srđana Jankovića, istakao je da su za odbranu posebno značajna svedočenja dve osobe koje su potvrdile da su tog dana telefonom razgovarale sa njegovim branjenikom.

- Ono što je za odbranu i mene najznačajnije jesu izjave dva svedoka koji su danas saslušani. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva njima se stavlja na teret da su u 13.53 izvršili krivično delo na način kako je to u optužnici navedeno. Međutim, danas smo čuli svedočenje svedoka Branislava Anđanovića koji je potvrdio da je u 13.53 razgovarao sa Srđanom telefonom, da nije čuo nikakve glasove, niti lupanje vrata automobila, što, prema našem mišljenju, dokazuje da oni u tom momentu nisu mogli da izvrše delo onako kako im je optužnicom stavljeno na teret - rekao je Bogdanović.

Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

On je ukazao i na iskaz žene koja je potvrdila da je nešto posle 14 časova razgovarala sa Jankovićem, navodeći da je tokom razgovora delovao potpuno uobičajeno.

- Takođe je danas saslušana žena koja je potvrdila da je nešto posle 14 časova istog dana sa Srđanom razgovarala telefonom. On je najnormalnije pričao i razgovarao, nije bilo nikakvog uznemirenja u njegovom glasu i slično. Time se, prema našem stavu, dokazuje da su oni bili na deponiji kada je Srđan telefonirao, ali da je radio nešto potpuno drugačije - naveo je branilac.

Živadin Bogdanović Foto: Nemanja Nikolić

Bogdanović je dodao da su tokom današnjeg ročišta saslušani i svedoci koji su govorili o karakteru i ponašanju optuženih u radnom okruženju.

- Čuli smo izjave njihovih kolega da su dobre kolege, fini ljudi, da nisu imali probleme sa zakonom i da su bili poštovani u kolektivu u kojem su radili. Njima je prosto neshvatljivo da su mogli da izvrše tako nešto što im se optužnicom stavlja na teret - rekao je advokat.

Jedan od svedoka koji je govorio o kontaktu sa Jankovićem jeste Branislav Anđanović, njegov kolega, koji je potvrdio da su tog dana razgovarali telefonom zbog prevoza i kupovine crepa.

Branislav Anđanović Foto: Nemanja Nikolić

- Tog dana me je Janković pozvao da pita da li mogu da mu prevezem crep, a posle me je ponovo pozvao da ugovorimo cenu. On se ponašao sasvim uobičajeno, ništa čudno nisam primetio - ispričao je Anđanović. On je dodao da je i nakon kritičnog dana sretao Jankovića i Dejana Dragijevića na poslu i da njihovo ponašanje nije odstupalo od uobičajenog. Sličan iskaz izneo je i Boban Stojanov, koji je poznavao obojicu optuženih, a sa Jankovićem se, kako je naveo, i družio.

Dobrinka Cvetković Foto: Nemanja Nikolić

Dobrinka Cvetković posvedočila je da je Janković 26. marta došao kod njenog supruga kako bi razgovarali o kupovini crepa. Kako je navela, ponašao se sasvim normalno, ali je ubrzo dobio telefonski poziv zbog kog je morao da ode.

- Nije stigao ni kafu da popije jer su ga pozvali telefonom. Nije se uopšte uznemirio, samo mi je rekao: "Nemojte kuvati kafu, moram da idem, zvali su da dođemo, izgubilo se neko dete u Banjskom Polju" - ispričala je Cvetkovićeva.

Dalibor Jović Foto: Nemanja Nikolić

Svedok Dalibor Jović govorio je o tome da je 26. marta, tokom trčanja Starobanjskim putem, video belo vozilo Vodovoda koje ga je obišlo na oko 400 metara od deponije.

- Krenuo sam oko 13.30, a vozilo Vodovoda me je obišlo nešto posle 14 časova, oko 14.05. Nisam primetio ko je bio unutra. Na deponiji nisam video ništa čudno, sve je bilo uobičajeno - rekao je Jović. On je dodao da je nekoliko dana kasnije na istom mestu primetio drugo vozilo i starijeg muškarca u radničkom odelu, koji je, kako je opisao, nešto posmatrao na ivici deponije.

Jović je posebno naglasio da nije tačno da je video optužene kako na deponiji bacaju telo devojčice, kako se, prema njegovim rečima, kasnije pojavilo u javnosti.

Saša Smiljković Foto: Nemanja Nikolić

Saša Smiljković je takođe ispričao da je kritičnog 26.marta 2024. na putu prema Starobanjskom putu primetio dvojicu radnika u uniformama, zbog čega je zastao da ih pita da li su došli da čiste deponiju.

- Obratio sam se jednom od njih, rekao sam "zdravo", ali nije reagovao, možda me nije ni čuo, pa sam produžio dalje. Kada sam kasnije čuo da je devojčica nestala, a potom na televiziji video da policija pretražuje drugu deponiju, pozvao sam poznanika iz policije i rekao mu da sam radnike Vodovoda video na drugoj deponiji - ispričao je Smiljković.

Mesto gde je nestala Danka Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Facebook

Jankovićev branilac je potom posebno izdvojio i iskaze supružnika Radeta i Živanke Trajković koji žive nedaleko od imanja u Banjskom Polju gde je devojčica poslednji put viđena, ističući da nisu čuli plač, dozivanje deteta niti bilo kakve druge zvuke koji bi ukazivali na to da se nešto strašno dogodilo.

- Prve komšije koje žive nedaleko od pojate danas su na svedočenju napomenule da nisu čule nikakav plač, nisu videle dete, niti su čule nekoga da doziva Danku, iako su bili na manje od stotinak metara udaljenosti - rekao je Bogdanović i istakao da je nažalost, oštećena majka Ivana Ilić rekla da je više puta, dok je išla kroz svoje dvorište, dozivala devojčicu.

Rade Trajković Foto: Nenad Kostić

Rade Trajković, inače prvi komšija koji živi nedaleko od pojate i imanja koje pripada porodici majke Danke Ilić, rekao je da je Ivanu video, ali da nije čuo nikakvo dozivanje devojčice.

- Sa suprugom sam bio iza kuće i sadio jagode, pojavio se jedan policajac i pitao me da li sam video dete. Kasnije sam video i oca male Danke. Tvrdim da ispred moje kuće nije bilo ni dete niti ijedna odrasla osoba. Ja ne poznajem ni Ivanu ni decu, ali jesam video neku ženu na tom imanju - naveo je Trajković. I on i njegova supruga tvrdili su da nisu čuli nikakvo dozivanje, plač ili viku koje bi ukazalo na to da se dogodilo nešto strašno.

Potraga u Banjskom polju Foto: Petar Aleksić

Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić u saizvršilaštvu. Prema navodima optužnice, oni su 26. marta 2024. godine službenim automobilom "Vodovoda" udarili devojčicu u Banjskom Polju, nakon čega ju je Dragijević, kako se sumnja, usmrtio, dok je Janković učestvovao u izvršenju zločina. Telo devojčice do danas nije pronađeno.