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Radoslav Dragijević, otac okrivljenog Dejana Dragijevića, biće pozvan na naredno ročište 17.decembra u postupku za smrt dvogodišnje Danke Ilić u Banjskom Polju, odlučilo je danas sudsko veće Višeg suda u Negotinu.

Stariji Dragijević će biti ispitan o saznanjima koja ima o nestanku devojčice, kao i o tome da li je njegov sin Dejan sa njim razgovarao o nestalom detetu.

Radoslav Dragijević Foto: Kurir

Podsetimo, Radoslav Dragijević je u početnoj fazi postupka imao svojstvo okrivljenog i bio je obuhvaćen istragom zbog sumnje da je pomogao sinu Dejanu Dragijeviću nakon izvršenja krivičnog dela, odnosno da mu je pomogao u premeštanju tela devojčice na nepoznatu lokaciju. Teretio se za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, ali je kasnije oslobođen tih optužbi.

Danka Ilić Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Tužilac se usprotivio odluci da Radoslav bude pozvan, imajući u vidu da je prvobitno imao svojstvo okrivljenog u ovom postupku. S druge strane, okrivljeni Dejan Dragijević nije imao ništa protiv da njegov otac bude pozvan, ali je ukazao na njegovo zdravstveno stanje i mogućnost da se uznemiri.

- Ne znam šta da kažem, nemam ništa protiv, ako je toliko bitan, vi ga pozovite, kako vi odlučite. On kad bi došao, sigurno bi bio uzrujan zbog brata i majke - rekao je Dejan Dragijević.

Njegov branilac, advokat Vanja Živković, takođe se nije protivila ovom predlogu, ali je odluku prepustila sudu, uz napomenu da, prema rečima okrivljenog, Radoslav nema neposredna saznanja o događajima u Banjskom Polju, jer kobnog dana nije bio sa njima. Sudsko veće je, uprkos primedbama, ostalo pri odluci da ga pozove i ispita na narednom glavnom pretresu.

Vanja Živković Foto: Nemanja Nikolić

Radoslav Dragijević nedavno je, podsetimo, u ispovesti za Kurir govorio o porodičnoj tragediji koja ga je zadesila tokom prethodne dve i po godine, ali i o uverenju da njegov sin nije umešan u zločin mu se stavljaju na teret.

On je ispričao da je u kratkom vremenskom periodu izgubio sina Dalibora i suprugu, dok mu je drugi sin Dejan i dalje u pritvoru, gde mu se sudi za ubistvo Danke Ilić.

Ponovio je da ne veruje da je njegov sin Dejan umešan u ubistvo devojčice i da smatra da je čitav slučaj namešten njegovoj porodici.

Dejan Dragijević Foto: Nemanja Nikolić

Na današnjem ročištu sud je, po službenoj dužnosti, doneo naredbu da se obavi veštačenje telesnih povreda koje su kod optuženih konstatovane 6. aprila 2024. godine.

- Veštaci će imati zadatak da utvrde kakve su povrede zabeležene, kada su nastale, da li su mogle biti nanete u periodu koji su optuženi naveli tokom svojih iskaza, kao i da li su izazvale fizički bol i kog intenziteta. S obzirom na obimnost sudskog predmeta, procenjeno je da će veštacima biti potrebno najmanje dva meseca da pregledaju kompletnu dokumentaciju - saopštila je sudija.

Tokom ročišta bilo je reči i o video-nadzoru u zgradi Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru. Tužilac je navela da je tužilaštvo pod video-nadzorom, uključujući i hodnik u kojem se obavljaju poverljivi razgovori između branilaca i okrivljenih, ali je istakao da ovlašćena službena lica mogu da vrše isključivo vizuelni nadzor.

Srđan Janković Foto: Nemanja Nikolić

Na to je reagovala advokatica Vanja Živković, branilac Dejana Dragijevića, ističući da niko nije ni tvrdio da su okrivljeni pretučeni u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, a posebno ne u prisustvu advokata.

Podsetimo, Dejan Dragijević i Srđan Janković tokom iznošenja odbrane pred sudom izneli su ozbiljne optužbe na račun policijskih službenika, tvrdeći da su tokom ispitivanja nakon hapšenja bili fizički i psihički zlostavljani kako bi priznali ubistvo Danke Ilić, koje kako tvrde, nisu izvršili.

Dejan Dragijević je naveo da je od 3. do 5. aprila 2024. godine bio izložen udarcima, ispitivanjima i pritiscima, zbog čega, kako je tvrdio, gotovo uopšte nije spavao. Ispričao je da su mu nakon prijema u Okružni zatvor u Zaječaru konstatovane povrede.

Radoslav Dragijević za vreme potrage za detetom Foto: Petar Aleksić

- Tabani mi bili modri, izbušeni, imao sam na plećki povredu, modro je bilo, jake bolove sam trpeo. Imao sam prelom rebra - tvrdio je Dragijević pred sudom.

Srđan Janković je takođe negirao krivicu i izneo tvrdnje da su ga policajci tukli i pretili mu. Naveo je da su mu, prema njegovim rečima, pretili ubistvom sina i četvorogodišnje unuke ukoliko ne prizna zločin.

Dvorište u kojem je devojčica poslednji put viđena Foto: Kurir