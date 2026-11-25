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Četiri dana glavnog pretresa u postupku protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, optuženih za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, obeležili su detaljni iskazi optuženih, potresno svedočenje roditelja devojčice, ali i iskazi brojnih svedoka koji su kobnog dana, 26. marta 2024. godine, bili u Banjskom Polju ili u kontaktu sa optuženima.

Viši sud u Negorinu Foto: Nemanja Nikolić

Pred Višim sudom u Negotinu razmatrane su okolnosti nestanka devojčice, kretanje službenog vozila JKP "Vodovod", kojim je devojčica navodno udarena, telefonski razgovori, ali i tvrdnje optuženih da su priznanja u policiji dali pod prinudom.

1/6 Vidi galeriju Srđan Janković i Dejan Dragijević danas u sudu Foto: Nemanja Nikolić

Suđenje je počelo 19. novembra, kada su Dejan Dragijević i Srđan Janković prvi put pred sudskim većem izneli odbrane i odlučno negirali krivicu. Njihova izlaganja trajala su gotovo četiri sata. Obojica su tvrdila da Danku Ilić nikada nisu videli i da nemaju nikakve veze sa njenim nestankom.

Dragijević je tokom odbrane govorio o kretanju službenim vozilom "fijat panda" kroz Banjsko Polje, zaustavljanjima i okolnostima koje su prethodile njegovom hapšenju. Posebno se osvrnuo na priznanje koje je ranije dao policiji, tvrdeći da je iznuđeno batinama i pretnjama.

- Ja nisam izvršio krivično delo koje mi se stavlja na teret. Dete nisam video, niti znam šta se dogodilo - poručio je Dragijević, osporavajući navode optužnice.

Danka Ilić Foto: MUP Srbije

On je detaljno opisivao, kako tvrdi, zlostavljanje kojem je bio izložen tokom policijskog ispitivanja, navodeći da su ga udarali pesnicama i predmetima, davili kesom i polivali vodom.

Slično je govorio i Srđan Janković, koji je takođe negirao da je učestvovao u nestanku i ubistvu devojčice.

- Ja nisam izvršio delo koje mi se stavlja na teret, dete nisam video - naveo je Janković.

I on je tvrdio da je tokom ispitivanja u policiji bio izložen fizičkom i psihičkom nasilju, da su ga vezivali, davili i pretili mu, zbog čega je, kako je tvrdio, dao priznanje koje je kasnije povukao. Obojica su insistirala na tome da njihovi raniji iskazi nisu bili dobrovoljni.

Kobna bila tri minuta

Drugog dana suđenja, 20. novembra, pred sudom su govorili roditelji Danke Ilić, Ivana i Miloš Ilić, kao i članovi njihove porodice. Majka devojčice opisala je kako je sa decom došla u Banjsko Polje, gde je Danka poslednji put viđena, i trenutak kada je shvatila da je nema.

Ivana Ilić ispričala je da je ćerku poslednji put videla dok se pela na malo uzvišenje u dvorištu, dok je njen sin pio vodu. Kako je navela, devojčicu nije gledala oko tri minuta, a kada je ponovo pogledala u njenom pravcu, više je nije bilo.

Odmah je počela da je doziva, a potom pozvala supruga i obavestila ga da je Danka nestala. Miloš Ilić je pred sudom govorio o trenutku kada je primio njen poziv, dolasku u Banjsko Polje i potrazi za ćerkom. Ispričao je i da je na putu sreo radnike JKP "vodovod" i pitao ih da li su videli devojčicu.

1/8 Vidi galeriju Roditelji Danke Ilić Foto: Nemanja Nikolić

Tokom svedočenja članova porodice govorilo se i o potrazi, okolnostima u kojima je devojčica nestala, kao i o događajima koji su usledili nakon što je prijavljen njen nestanak.

Trećeg dana suđenja, 23. novembra, saslušavani su svedoci koji su govorili o tome gde su se nalazili kobnog dana, šta su videli u okolini mesta nestanka i kakva su bila njihova saznanja o kretanju optuženih, ali i devojčice. Među njima su bili ljudi koji su Danku videli u Banjskom Polju, ali i osobe koje su poznavale Dragijevića i Jankovića iz poslovnog okruženja.

Posebnu pažnju privukli su iskazi ljudi koji su devojčicu videli u zelenoj jakni u blizini kuće, odnosno na ulici kojoma se kretala. Pojedini svedoci opisivali su da su je videli kako se igra ili kreće, dok su drugi govorili o tome kada su saznali da je nestala i kako su se uključili u potragu.

Banjsko Polje Foto: Kurir

Svedočio je i Saša Zabečević, koji je poznavao optužene. On je govorio o susretima sa Dejanom i Daliborom Dragijevićem nakon nestanka devojčice, navodeći da mu je Dejan rekao da je morao da ide u policiju zbog događaja u Banjskom Polju.

Četvrtog dana, 24. novembra, pred sudom su saslušavani svedoci koji su govorili o telefonskim razgovorima sa Jankovićem, službenom vozilu "Vodovoda", ali i o tome šta su primetili u blizini deponije i kuće u Banjskom Polju.

Branilac Srđana Jankovića, advokat Živadin Bogdanović, nakon ročišta izdvojio je iskaze dve osobe koje su potvrdile da su sa njegovim branjenikom razgovarale telefonom u vreme koje je, prema optužnici, važno za izvršenje krivičnog dela.

Okrivljeni u sudnici Foto: Nemanja Nikolić

- Ono što je za odbranu i mene najznačajnije jesu izjave dva svedoka koji su danas saslušani. Optužnicom Višeg javnog tužilaštva njima se stavlja na teret da su u 13.53 izvršili krivično delo na način kako je to u optužnici navedeno. Međutim, danas smo čuli svedočenje svedoka koji je potvrdio da je u 13.53 razgovarao sa Srđanom telefonom, da nije čuo nikakve glasove, niti lupanje vrata automobila - rekao je Bogdanović.

On je ukazao i na iskaz žene koja je nešto posle 14 časova razgovarala sa Jankovićem, navodeći da je tokom razgovora delovao potpuno uobičajeno.

- Srđan je najnormalnije pričao i razgovarao, nije bilo nikakvog uznemirenja u njegovom glasu. Time se, prema našem stavu, dokazuje da su oni bili na deponiji kada je Srđan telefonirao, ali da je radio nešto potpuno drugačije - rekao je branilac.

Susreti kod deponije

Bogdanović je istakao i da su njihove kolege govorile o tome da su Dragijević i Janković bili dobri radnici, poštovani u kolektivu i da nisu imali problema sa zakonom.

Među svedocima je bio i Dalibor Jović, koji je kobnog dana trčao Starobanjskim putem. On je ispričao da ga je oko 14.05 časova obišlo belo vozilo Vodovoda, ali da nije video ko se nalazio u njemu.

- Nisam primetio ništa čudno na deponiji, sve je bilo uobičajeno. Ja sam posle učestvovao u potrazi za Dankom - rekao je Jović. On je ispričao i da je nekoliko dana kasnije na deponiji video starijeg, prosedog muškarca u radničkom odelu, koji je nešto posmatrao na ivici deponije. Jović je posebno demantovao navode da je video optužene kako bacaju telo devojčice, ističući da ih je prvi put video tek u tužilaštvu.

Deponija Foto: Nemanja Nikolić

Saša Smiljković je govorio o susretu sa dvojicom radnika u uniformama kod deponije. Naveo je da nije mogao sa sigurnošću da prepozna optužene niti je primetio da neko od njih razgovara telefonom.

"Nemojte kuvati kafu"

O ponašanju Jankovića na dan nestanka devojčice govorila je i Dobrinka Cvetković, kod koje je on došao kako bi sa njenim suprugom razgovarao o kupovini crepa.

- Nije stigao ni kafu da popije jer su ga pozvali telefonom. Nije se uopšte uznemirio, samo mi je rekao: "Nemojte kuvati kafu, moram da idem, izgubilo se neko dete u Banjskom Polju"- ispričala je Cvetkovićeva.

Na ročištima su saslušani i drugi svedoci, dok pojedini pozvani nisu pristupili sudu, a njihovi izostanci su obrazloženi zdravstvenim razlozima ili poslovnim obavezama.

Na završetku četvrtog ročišta sud je doneo još dve važne procesne odluke.

- Po službenoj dužnosti naloženo je sudskomedicinsko veštačenje povreda koje su kod optuženih konstatovane 6. aprila 2024. godine. Veštaci treba da utvrde kakve su povrede imali, kada su nastale, da li se vreme njihovog nastanka poklapa sa periodom za koji optuženi tvrde da su bili zlostavljani, kao i da li su povrede izazivale fizički bol i kog intenziteta - podsećamo.

Sud je, uprkos protivljenju tužioca, odlučio i da na naredno ročište pozove Radoslava Dragijevića, oca Dejana Dragijevića, koji je u ranijoj fazi postupka imao svojstvo okrivljenog. On bi trebalo da bude ispitan o saznanjima koja ima o nestanku devojčice, kao i o tome da li je sa sinom razgovarao o Danki.

Tužilac se protivio njegovom pozivanju upravo zbog ranijeg procesnog statusa, dok Dejan Dragijević nije imao ništa protiv, ali je upozorio da bi njegov otac mogao da se uznemiri zbog zdravstvenog stanja.

Nastavak suđenja zakazan je za 17, 18, 21. i 22. decembar, a tokom četiri ročišta planirano je saslušanje novih svedoka, veštaka i predstavnika stručnih ustanova, kao i izvođenje materijalnih dokaza.

Brojke x 2 okrivljenih

x 2 oštećenih roditelja

x 4 člana porodica Dankinih roditelja

x 20 svedoka iz Banjskog Polja i JKP "Vodovoda"