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Maloletnik V.M. (17) koji je uhapšen zbog pucnjave u školi u Kragujevcu, malokalibarsku pušku je nosio u torbi od svog sela koje je na 20-ak kilometara udaljeno od Prve tehničke škole u Kragujevcu.

Kako saznajemo, on je nosio sa sobom kraću verziju malokalibarske puške u torbi i od svoje kuće je do škole išao autobusom.

- S obzirom na to da ju je sakrio niko nije mogao da primeti da on u torbi nosi oružje. On je tako putovao oko 40 minuta prevozom. Tek po dolasku u krug škole on je pušku izvadio i zapucao - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Foto: Privatna arhiva, Dejan Đusić

Detalji pucnjave u školi u Kragujevcu

Podsetimo, policijskoj upravi u Kragujevcu je jutros oko 8 sati prijavljeno da je nepoznato lice sa puškom ušlo u Prvu tehničku školu u Kragujevcu i odmah po prijavi, obaveštene su sve raspoložive policijske patrole.

Na mesto događaja prva je stigla patrola interventne jedinice, koja je u saradnji sa školskim policajcem locirala osumnjičenog sedamnaestogodišnjaka i za šest minuta od inicijalne prijave ga bezbedno savladala, uhapsila i pronašla oružje.

1/19 Vidi galeriju Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.

Kako se sumnja, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i potom povredio pedesetogodišnju radnicu škole u predelu noge. Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla.

Vreme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu pomenute škole nije bilo učenika. Nakon ovog događaja, svi učenici škole su bezbedno evakuisani.

- Napominjemo da Policijska uprava u Kragujevcu u prethodnom periodu nije zaprimila prijavu niti obaveštenje koja bi mogla da se dovede u vezu sa ovim događajem - navodi se u saopštenju policije.

MUP se oglasio saopštenjem u kojem je navedeno da je uhapšen i otac maloletnika koji je imao oružje u nelegalnom posedu.

Dve pacijentkinje koje su povređene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zbrinute i zadržane na bolničkom lečenju.