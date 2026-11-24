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Protiv policijskog službenika T. N. (26) iz Kikinde, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi podneli su, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, krivičnu prijavu u redovnom postupku zbog sumnje da je počinio krivično delo teška telesna povreda.

T. N. se sumnjiči da je 22. novembra, van službe, nakon kraće verbalne rasprave na ulici, zadao više udaraca zatvorenom šakom u predelu glave tridesetdevetogodišnjem muškarcu i naneo mu teške telesne povrede. Protiv osumnjičenog policijskog službenika pokrenut je disciplinski postupak, a do njegovog okončanja udaljen je sa posla. Takođe, protiv tridesetdevetogodišnjeg muškarca biće podnete prekršajne prijave zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru.

1/5 Vidi galeriju Tukao ga pesnicama u glavu Foto: Kurir.rs/S.U.

Rasprava zbog vožnje automobilom pešačkom stazom u Mikronaselju u Kikindi pretvorila se u u nedelju, 22. novembra, u fizički obračun. Dvojica muškaraca sukobila su se u Ulici Petefi Šandora, a jedan od njih završio je sa višestrukim povredama kostiju lica i glave. Prema pričama stanara zgrade, sve je počelo kada je jedan od komšija upozorio vozača da automobilom ne bi trebalo da se kreće pešačkom stazom:

- Čuo sam glasnu raspravu. Otvorio sam prozor i ugledao krvavog muškarca, dok je drugi razgovarao mobilnim telefonom. Ubrzo su stigli sanitetsko vozilo i policijska patrola. Jedan od lekara koji živi u zgradi prethodno je povređenom pružio prvu pomoć- ispričao je jedan od stanara.