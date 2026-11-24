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Policija će podneti krivičnu prijavu protiv Č. G. (45), odgovornog lica Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda”, zbog sumnje da nije obezbedio propisno skladištenje hemikalija kojima je istekao rok upotrebe.

Kako je saopštila Policijska uprava Kikinda, sumnja se da Č. G. nije preduzeo zakonom propisane mere, iako je bio upoznat sa prisustvom opasnih hemikalija u prostorijama preduzeća. Takođe, nije reagovao na uočene nepravilnosti niti obezbedio njihovo otklanjanje.

Zbog sumnje da je počinio krivično delo unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija, protiv njega će biti podneta krivična prijava Osnovnom javnom tužilaštvu u redovnom postupku.

Na problem su još 12. novembra upozorili Studenti Kikinde. Oni su tada, kako su objavili na Instagramu, rukovodstvu javnog preduzeća poslali zvaničan mejl sa fotografijama i objašnjenjima o izlivanju opasnih materija u garaži „Baždarnica“, odnosno magacinu repromaterijala.