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U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu učenik (17) pucao je iz očeve malokalibarske puške, ranio dve zaposlene, a prema informacijama koje su objavljene, neposredno pre dolaska u školu na društvenim mrežama najavljivao je nasilje. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković slučaj je ocenio kao iznenađujući, navodeći da učenik ranije nije pokazivao asocijalno ponašanje.

Foto: Kurir

Da li škole danas imaju dovoljno mehanizama da prepoznaju dete koje postaje nasilno i na vreme reaguju, analizirali su gosti "Usijanja" Snežana Repac, psiholog, Milan Milović, pukovnik policije u penziji, i Radiša Roskić, advokat i nekadašnji načelnik BIA.

Fotografija sa puškom

Između šest i sedam sati ujutru, neposredno pred školu, na društvenim mrežama je objavio fotografiju sa ilegalnom i neprijavljenom očevom puškom, a Milović je analizirao da li su policjia, škola i sistem u mogućnosti da prepoznaju potencijalnu opasnost usled svih dnevnih obaveza, da li neko trebalo da fotografiju dečaka sa puškom da prijavi?

- Sistem bezbednosti u školskim ustanovama, ne može da čini samo politika, pedagog, psiholog i osoblje škole. Bezbednosna kultura počinje od porodice. To se usvaja kao normativno ponašanje. Školske ustanove i socijalne službe trebalo bi ranije da uoče neku anomaliju u ponašanju tog deteta. Kada dođe do akcije policije, jeste za pohvalu njihov rad i to što su razoružali dečaka, ali bezbednosne mere i radnje za zaštitu građana 95% čine preventivne mere. Ovde smo imali sreće da taj momak nije nikoga ubio. Dve žene su ranjene, srećom se završilo sa lakšim povredama. Postavlja se pitanje ko snosni najveću odgovornost. Ovde je najopasnije da prebacujemo lopticu jedni na druge - započeo je Milović, pa nastavio:

03:53 DA LI JE NEKO TREBALO DA PRIJAVI SLIKU DEČAKA SA PUŠKOM? Gosti "Usijanja" o pitanju bezbednosti u školama Izvor: Kurir televizija

- Sistem bezbednosti, dakle zaštita u školama, mora da bude u slojevima. Svako mora da ima svoju zonu odgovornosti, kako bi se znalo ko je podbacio kada dođe do ovakvih situacija. Amerika prednjači po pitanju pucnjava po školama. Oni su usvojili sistem slojevitog obezbeđenja školskih ustanova. Bezbednosna kultura, recimo učiteljica, nastavnici i profesori imaju predavanja, ali niko sa njima ne radi kako da se zapravo ponašaju u situacijama požara, poplave i slično.

Iako nisu za poređenje slučaj Ribnikar i ovaj današnji, ipak je celoj Srbiji, čitajući ovu vest, pala na pamet trauma iz maja 2023. godine. Ipak, opet govorimo o nelegalnom oružju, o očevom oružju koje je učenik doneo u školu, pa je Roskić izneo komentar oko bezbednosti i odgovornosti ovakvog slučaja.

Radiša Roskić u studiju Kurir televizije u emisiji Usijanje Foto: Kurir Televizija

- To je jedno od pitanja koje će iz ugla novinara, ali i građanima i majkama možda biti i suštinsko. Na momenat biih se vratio na reči Milovića, kada je rekao činjenicu da je izvorište zapravo u porodici. Samim tim, vaše pitanje je i te kako smisleno, kako da čuvamo oružje mi koji ga imamo, dakle oružje koji je bio sastavni deo naših profesija, sasvim sigurno i u prvom redu bismo morali da znamo sva pravila. Moj strah kao oca i dede je mnogo veći, a godinama mi se dešava da tako sakrijem, da ni sam ne znam gde mi je oružje. Naravno, po svim pravilima, razdvojeno od municije, pod šifrom i pod ključem. Tako se organizuje da bude totalno bezbedno. Nezamislivo je da u jednoj porodičnoj sredini, otac, majka i okruženje ne mogu da primete nekakve promene koje ukazuju da se u glavi jednog deteta nešto događa. Za mene je to neprihvatljivo - rekao je Roskić.

Hapšenje maturanta

Radiša Roskić se dotakao momenta kada je policija uspela da savlada mladog napadača, pa je izneo detalje koje je uočio na snimku hapšenja.

Foto: MUP Srbije

- Videli smo snimak lišenja slobode dečaka iz Kragujevca. On je obučen u "vijetnamku", znate kratka zelena vojnička jakna sivo-masilnaste boje. Opasan je nečim što liči na vojnički opasač. Dakle, nije on to danas obukao prvi put, zar to nije neko primetio ranije? Iz privatnih izvora znam da ga je drug iz razreda jutros na putu za školu, video sa futrolom u kojoj je bila puška. Međutim, odgovorio mu je da je to gitara i da posle ide do sestre jer će svirati. Zapravo je bila puška. Ti izvori jesu nepouzdani, podaci nisu provereni, ali deluju prilično realno. Puška je zaglavila. Ispaljeno je to što je ispaljeno, a više pucanja nije bilo. Svi očevici su ubeđeni da bi on pucao dalje. To nije kraj ove nesreće, gde je bilo sreće da niko nije izgubio život. U njegovom odeljenju je bio dečak koji ima šećernu bolest, koji je kolabirao. Izgubio je svest, a nakon što se vratio, ostao je u grupi dečaka od kojih je policija uzimala informacije. Zamislite roditelje kojima je u glavi bio Ribnikar, čuli smo puška, pucanj, svima je Ribnikar pao na pamet - kaže Roskić.

Repac je analizirala psihološki profil ovakvog dečaka, a neke izjave koje smo čuli u medijima jeste da ovako nešto nije bilo očekivano od strane dečaka koji je druželjubiv i bez problema unutar škole.

Foto: Kurir Televizija

- Fotografija je bila signal da se nešto sprema. Kod ovakvih zločina, uvek se gleda šta se dešavalo u najkraćem periodu pre nego što se to desilo. Ono što se dešavalo u mozgu i duši te osobe, jeste ono što determiniše sam ovaj čin. Napravimo paralelu koja je tužna, tužan rimejk Ribnikara, sa drugačijim ishodom. U oba slučaja su dva dečaka koja su neprepoznatljiva po nekom vanserijskom ponašanju, dakle deca koja se nisu mogla prepoznati. Tu moramo da postavimo jedno pitanje, da li je to sve što znamo o detetu dovoljno, da li kada napravimo profil i statistički pokazatelj da li je neko u ponašanju dovoljno dobro procenjen. Taj utisak se vremenom menja i brzo, ali i ekstremno jeste ono što nas plaši. Koji je to momenat koji ne možemo da kontrolišemo. Znamo prve korake, da li je dete besno, da li proživljava jarke emocije, kakva je porodica, to možemo da saznamo. Međutim, ono što ne možemo da saznamo jeste kakav uticaj dete prima od negde - rekla je Repac, pa dodala: "ovo nije urađeno u afektu, pa imamo istu enigmu kao u slučaju Ribnikar".

"Tanke su mere o zaštiti naše dece"

Anđelko Aćimović, otac nastradale devojčice iz Ribnikara se za "Usijanje" oglasio povodom ove teme, pa je analizirao da li smo nakon tri godine od kolektivne tragedije nešto uspeli da promenimo nabolje ili ovaj događaj svdoči suprotnom.

Anđelko Aćimović za Usijanje o pucnjavi u školu u Kragujevcu Foto: Kurir televizjia

- Pokušavam da budem miran dok pričam sa vama, ali je nemoguće. Ništa ne prepoznajem da je urađeno da se ovo ne desi. Nažalost, bilo je pokušaja i raznih radnji, mera i strategija vezanih za nasilje, ali to su sve vrlo tanke mere da bismo napravili zaštitu ozbiljnu za našu decu.Od prethodne dve tragedije u školama, dakle Ribnikar i Niška Banja, ali i ova sada koja na sreću nije imala velike posledice, ali je mogla, pa to predstavlja poslednju opomenu da se urade ozbiljne stvari. Imamo stručnjake i javnost koji se razumeju u ovu tematiku i mogu doneti valjane mere. Za to postoji namera i želja da se uradi na pravi način. Po pitanju dece ne sme da bude politike, moraju da budu uključeni svi, a pre svega ljudi koji se ozbiljno bave ovim problemom. Možemo da raspravljamo danima, ali samo da donesemo meru koja će zaštititi našu decu. Bojim se da sledeća pucnjava neće imati ovakav srećan ishod - govori Anđelković.

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