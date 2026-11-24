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Policija u Mladenovcu uhapsila je u nedelju muškarca zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, nakon što je u alkoholisanom stanju napravio incident u porodičnoj kući i fizički napao članove porodice.

Kako se nezvanično saznaje, on je najpre lomio stvari po kući, uključujući keramičke tanjire kojima je gađao sina i pogodio ga. Nakon toga je fizički nasrnuo na njega i ugrizao ga za ruku.

Tu se, međutim, nasilje nije završilo, budući da je osumnjičeni potom napao i majku, kojoj je zadao više udaraca u predelu glave. Nakon incidenta, policija je alkotestirala muškarca i utvrdila da je imao čak 2,70 promila alkohola u krvi.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog nasilja u porodici.

Istragu u ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.