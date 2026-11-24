Kako smo saznali, ono je kao pešak ostvarilo kontakt sa vozilom u ulici nedaleko od Poljoprivredne škole u Prokuplju.
Hronika
PROKUPLJE: U saobraćajnoj nesreći povređeno devetogodišnje dete
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U saobraćajnoj nezgodi koja se tokom prepodneva dogodila u Prokuplju povređeno je devetogodišnje dete.
Kako smo saznali, ono je kao pešak ostvarilo kontakt sa vozilom u ulici nedaleko od Poljoprivredne škole u Prokuplju.
U Opštoj bolnici Prokuplje nam je potvrđeno da je urađena dijagnostika povreda i da je dete prosleđeni nadalje lečenje u Univerzitetskom klinički centar Niš.
Kurir.rs
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