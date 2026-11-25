U toku je potraga za napadačem i automobilom.
Hronika
UBODEN U OKO ZBOG SVAĐE U SAOBRAĆAJU?! U toku potraga za napadačem, pobegao sa lica mesta, policija odmah aktivirala Vihor 3
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J. V. (58) izboden je u Beogradu nakon svađe u saobraćaju. Nakon incidenta, napadač je pobegao sa lica mesta.
Nakon što je došlo do svađe, nepoznata osoba ubola ga je nožem u ruku i oko, a potom pobegla. Policija je odmah izašla na mesto napada radi uviđaja.
Odmah je pokrenuta policijska akcija Vihor 3 i u toku je potraga za napadačem i automobilom.
Kurir.rs/Telegraf
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