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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je Pavle Bihali (44), politički aktivista i vođa pokreta „Levijatan".

Razlog hapšenja, kako saznajemo, jeste sumnja da je zloupotrebio za lične potrebe više od 22 miliona dinara, koji iznos je na ime finansiranja izborne kampanje za parlamentarne i gradske izbore u Beogradu 2022. godine isplaćen iz Republičkog i gradskog budžeta koaliciji Ruski manjinski savez.

Umesto da vrati novac koji nije potrošen u kampanji, Bihali je, kako se sumnja, novac podigao i zadržao za sebe, a na štetu Republičkog i gradskog budžeta.

00:33 Hapšenje Pavla Bihalija Izvor: MUP/VJT BG