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Nakon pucnjave koja se juče ujutru dogodila u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, nastava će danas biti organizovana u izmenjenom režimu, dok će učenicima i zaposlenima biti pružena psihosocijalna podrška. Odlučeno je i da u narednim danima bude pojačano prisustvo policije u školi i njenom okruženju, kako bi se obezbedili sigurnost i podrška nakon traumatičnog događaja.

Gosti koji su analizirali ovu vest za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" bili su Snežana Repac, psiholog, Blažo Marković, predsednik pokreta "Novi ljudi-Nova snaga Srbije" i Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola.

- Prvo sam uočila paralelu u načinu izvođenja. Postavila sam i drugo pitanje: da li postoji veza između psihe počinilaca, jednog i drugog maloletnika, ili postoji neki drugi, treći faktor koji ih povezuje? Čula sam da postoji određena objava na društvenim mrežama, odnosno da je mladić postavio fotografiju koja je predstavljala neku vrstu najave. To znači da je postojala određena namera. Naravno, namera postoji čim se neko oprema, nosi oružje kroz grad i kreće ka školi. Pitanje je da li je to neko primetio, zašto je oružje bilo u kući i kako je dospelo u njegov posed, s obzirom na to da je bilo nelegalno. Ne znam da li je neko u kući primetio oružje, ali to sada zaista ne možemo da znamo - rekla je Repac.

Snežana Repac, psiholog Foto: Kurir Televizija

Ideološki motiv ili potraga za statusom

Sagovornica je ukazala na mogućnost da je napad bio vođen ideološkim motivima ili naučenim obrascem agresije, ističući da bi počinilac takvim postupkom mogao da traži mnogo više od pažnje i odobravanja na društvenim mrežama.

- Ipak, postoji nešto što podseća na ideološki momenat. Ako je neko to uradio po militantnom modelu, sa namerom da najavi neki pohod, onda to više liči na neku njegovu misionarsku ulogu nego na realnu okupiranost adolescenta sopstvenom frustracijom i besom. Mi, naravno, imamo reaktivnu agresiju, imamo i odbrambenu agresiju, ali postoji i druga vrsta - instrumentalna, naučena agresija. Ona može biti rezultat toga što neko oponaša ono što se dešava oko njega ili za takvo ponašanje dobija određenu nagradu. Pitanje je šta time dobija. Da li je u pitanju samo lična satisfakcija ili neki drugi status? Međutim, to bi morao da bude mnogo viši status od onoga koji podrazumeva odobravanje okoline i dobijanje lajkova. Zaista je sumanuto da neko dobija lajkove zbog napada oružjem - kaže ona.

Repac je istakla da je prenošenje nasilnih sadržaja iz virtuelnog u stvarni svet znak ozbiljnog problema, navodeći da kod mladića ranije nije bio prepoznat emotivni problem, iako njegovo ponašanje sada ukazuje na to da on postoji.

- Mislim da dete normalne inteligencije, pa čak i dete sa sniženom inteligencijom, ne može da veruje da neko može postati istinski popularan zato što planira smrtonosne pohode. To može da važi samo u nekoj viralnoj sferi, u koju su deca takođe ušla. Ipak, test realnosti podrazumeva da takve sadržaje ne mogu da poistovete sa stvarnim svetom i da ih prenesu u njega. Ukoliko dođe do takvog transfera, onda je reč o ozbiljnom problemu. Međutim, s obzirom na to da kod ovog mladića ranije nije prepoznat neki problem, verovatno bismo do sada saznali da je nešto bilo identifikovano, odnosno da je postojao neki emotivni problem. Očigledno je da emotivni problem postoji čim ovako nastupa, ali pre toga nije bio prepoznat - objasnila je Repac.

Dok stručnjaci analiziraju ponašanje maloletnika i okolnosti koje su prethodile incidentu u Kragujevcu, u javnosti se ponovo otvara jedno od najvažnijih pitanja - koliko su škole u Srbiji zaista bezbedne i kako je moguće da učenik u obrazovnu ustanovu unese vatreno oružje. Posebno zabrinjava činjenica da se ovakvi događaji ponavljaju, iako je od tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" prošlo više od tri i po godine. O tome šta se dešava u školama i gde sistem zakazuje, govorio je Antić.

- Prvo, unutrašnja i spoljašnja kontrola moraju da postoje. Očigledno je da u ovom slučaju nisu postojale. Druga stvar su takozvani pametni video-nadzori, koji mogu da detektuju da li neko nosi oružje. Recimo, u Beogradu postoje takvi sistemi koji sa udaljenosti od 50 do 100 metara mogu da prepoznaju oružje i utvrde da li ga neko ima kod sebe. Takođe, ovo nije nešto što se dogodilo danas za sutra. Reč je o dužem vremenskom periodu tokom kojeg je neko morao da primeti određene promene. Nedostajala je komunikacija sa detetom. Neko je morao da primeti problem, bilo da je to psiholog, razredni starešina ili neko drugi - objasnio je.

Milorad Antić, predsednik Foruma srednjih stručnih škola Foto: Kurir Televizija

- Trebalo je da primete ponašanje, odnosno određene probleme u ponašanju. Sigurno je bilo nekih pokazatelja. Ne mogu da isključim ni mogućnost da je nekome od drugara ili drugarica možda rekao šta planira da uradi. Trebalo je obratiti pažnju i na njegovo ponašanje: da li se izdvajao iz odeljenja, da li se povlačio i samostalno udaljavao od vršnjaka i slično. Dakle, postoji čitav niz elemenata na koje je trebalo obratiti pažnju. Kada se analiziraju ovakvi slučajevi, uglavnom se dolazi do zaključka da se takvi događaji planiraju tokom dužeg vremenskog perioda. Postavlja se i pitanje kako mu je puška uopšte bila dostupna. Njegov roditelj nije imao dozvolu za tu malokalibarsku pušku, pa je važno utvrditi kako je maloletnik došao do nje. Kada je ušao u dvorište sa puškom, sigurno je postojala mogućnost da ga neko primeti. Možda ga je primetila i spremačica, koja je potom pucala. Ogromna je sreća što mu se metak zaglavio u pušci. U suprotnom, ko zna šta bi se dogodilo i kakve bi posledice bile - za Kurir TV, ispričao je Antić.

Vreme je da se preispita starosna granica za krivičnu odgovornost

Marković je upozorio da se o problemu maloletničkog nasilja govori tek nakon što se dogode tragedije, ističući da je neophodno ponovo razmotriti starosnu granicu za krivičnu odgovornost i sprečiti ponavljanje sličnih slučajeva.

- Meni je ovo dosta ličilo na slučaj "Ribnikar". Tamo je zaglavljivanje metka, odnosno metaka, spasilo živote ljudi. Ja sam ovde govorio o smrtnoj kazni, o čemu sam razgovarao i sa advokaticom Zorom Dobričanin, Popovićem i mnogim drugim advokatima koji su dolazili u emisiju. Smatram da konačno moramo da se pozabavimo tim pitanjem, da razmotrimo mogućnost spuštanja starosne granice za krivičnu odgovornost maloletnika. Ovaj mladić ima 17 godina i, naravno, postavlja se pitanje kakve će posledice snositi. Svi se pozivaju na slučaj "Ribnikar", zar ne? Zbog toga se plašim da se ni u ovom slučaju ništa neće preduzeti. Možda će ga pustiti kada napuni 18 ili 19 godina. To niko ne zna. Mi se u ovom trenutku samo osvrćemo na problem kada se nešto dogodi, a ne vraćamo se stalno na ono što nam se dogodilo i na pitanje šta treba da uradimo da se takve stvari ne ponove - kaže on.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

- Još jednu stvar želim da kažem, jer me to posebno zabrinjava. Problem je maloletnički kriminal, za koji sam ranije govorio da će biti u procvatu. Kod nas je sve u ekspanziji - paljenje automobila, različiti oblici kriminala, ubistva na ulicama. Sve to rade maloletnici. Zašto? Zato što, po mom mišljenju, nemamo odgovarajuće zakonske mehanizme. Danas ne morate biti posebno vešt advokat - dovoljno je da pomenete "Ribnikar" i sudija zatvara priču. I to je to. Ovaj događaj je trebalo da bude velika opomena, ali nama je opomena već bio "Ribnikar". Šta bi se dogodilo da su sada, ne daj Bože, neki đaci bili ranjeni ili poginuli? Opet bismo ovde razgovarali, dolazili u emisije i počinjali celu priču ispočetka. Mi smo, onog trenutka kada se posle "Ribnikara" ništa nije uradilo, praktično pogazili sve zakone. Pazite, taj zakon koji je donet odnosio se i na ljude koji sede ovde u studiju, na nas. Nama je oduzeto naoružanje. Ali, ako ne uvedete smrtnu kaznu... Sećam se da je tadašnji predsednik Vlade, a i predsednik Vučić, rekao: "Žao mi je što nisam uveo smrtnu kaznu." Tadašnja premijerka Ana Brnabić takođe je govorila o tome da bismo bili druga zemlja u Evropi koja bi imala smrtnu kaznu - za Kurir televiziju, naveo je Marković.

02:06 "DA LI JE RIBNIKAR BIO DOVOLJNA OPOMENA?" Stručnjaci za Kurir TV analizirali pucnjavu u Tehničkoj školi u Kragujevcu: "Ovo je trebalo da bude velika opomena" Izvor: Kurir televizija

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