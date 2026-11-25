Hronika
DRUGA EKSPLOZIJA ZA NEKOLIKO SATI U NOVOM SADU: Posle bombe na kuću, napadnut i auto-servis istog vlasnika, ranije mu stizale pretnje
- U Novom Sadu je tokom noći bačena bomba na kuću vlasnika auto-servisa, a rano jutros i na sam servis iste osobe
- U prvom napadu nije bilo povređenih, policija je obavila uviđaj, a okolnosti i motivi za sada nisu poznati
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Nakon što je bomba bačena na jednu kuću u Novom Sadu tokom prethodne noći, rano jutros je bomba bačena i na auto-servis, koji je u vlasništvu iste osobe.
Okolnosti pod kojima su se oba incidenta dogodila za sada nisu poznate.
Prvi napad dogodio se juče oko 1.30 sati, kada je na kuću vlasnika auto-servisa bačena bomba. U tom incidentu nije bilo povređenih.
Policija je nakon eksplozije izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a prema nezvaničnim saznanjima, vlasnik je i ranije dobijao pretnje.
(Kurir.rs/192)
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