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Nakon što je bomba bačena na jednu kuću u Novom Sadu tokom prethodne noći, rano jutros je bomba bačena i na auto-servis, koji je u vlasništvu iste osobe.

Okolnosti pod kojima su se oba incidenta dogodila za sada nisu poznate.

Prvi napad dogodio se juče oko 1.30 sati, kada je na kuću vlasnika auto-servisa bačena bomba. U tom incidentu nije bilo povređenih.

Policija je nakon eksplozije izašla na lice mesta i obavila uviđaj, a prema nezvaničnim saznanjima, vlasnik je i ranije dobijao pretnje.