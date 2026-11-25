Hronika
UČENIKU (17) IZ KRAGUJEVCA ODREĐEN PRITVOR: Posle pucnjave u Tehničkoj školi saslušao ga sudija za maloletnike
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Učenika četvrte godine Tehničke škole u Kragujevcu, koji je juče pucao u hodniku te škole, saslušao je sudija za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu.
Učeniku (17) je određen pritvor jer kad je o maloletnicima reč istragu vodi nadležni sud, a ne tužilaštvo.
Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.
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Njegov otac biće tokom dana saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu zbog neovlašćenog držanja oružja (član 348 KZ).
Kurir.rs
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