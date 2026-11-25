U Srednjoj školi "Knez Aleksandar Karađorđević" u Kragujevcu jutros je izbio požar koji je brzo ugašen. Vatra je izbila na razvodnom ormaru za struju, ali je brzom i efikasnom intervencijom vatrogasaca ugašena. Niko nije povređen.

Operativni centar Vatrogasno- spasilačke brigade dobio je dojavu u 9:07 časova da je u srednjoj školi poznatoj kao VIŠ izbio požar. Na lice mesta odmah je upućeno 12 vatrogasaca sa tri vozila. Utvrđeno je da se zapalio razvodni ormar za električnu energiju. Vatrogasne ekipe su brzo lokalizovale, a zatim i potpuno likvidirale požar. Niko od učenika i zaposlenih nije bio ugrožen, ali su đaci evakuisani iz preventivnih razloga. Prilikom ovog incidenta nije bilo povređenih. Očekuje se da električna struja u Srednjoj školi "Knez Aleksandar Karađorđević" u Kragujevcu bude uskoro ponovo uključena. Uzrok požara biće utvrđen tokom istrage.