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Mladić A.M. (24) nastradao je noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila u Sokobanji kada je vozilo u kojem se nalazio sletelo sa puta i prevrnulo se.

Kako je saopštilo OJT Aleksinac nesreća se desila 25. novembra oko 2 časa iza ponoći u Sokobanji u Ulici Alekse Markišića.

- Dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo jedno putničko motorno vozilo kojim je upravljao osumnjičeni P.M. (25) sa teritorije opštine Sokobanja, a u kome se prevozio A.M. (24) sa teritorije opštine Sokobanja, gde je osumnjičeni krećući se iz pravca Aleksinca u smeru ka Sokobanji izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo van kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila što je imalo za posledicu povređivanje suvozača A.M. koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - saopšteno je iz OJT Aleksinac.

Osumnjičeni je zbog zadobijenih povreda prevezen u UKC Niš i nije životno ugrožen. O daljem postupanju tužilaštva u istrazi saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo mladić i dokaznim radnjama tužilaštvo će blagovremeno obavestiti javnost.