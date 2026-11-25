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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je danas, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, lišen slobode osumnjičeni Ž.B. zbog osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su udruženju građana „INSOMNIUM“, u periodu od 2020. do 2024. godine, čiji zastupnik je osumnjičeni Ž.B. dodeljena sredstva od Grada Novog Sada, za realizaciju 7 projekata u ukupnom iznosu od 4.080.000,00 dinara - piše u saopštenju VJT Novi Sad.

Aktivnosti na projektima, kako se dodaje, nisu sprovedene, a osumnjičeni je davaocima sredstava podnosio lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti na projektima, odnosno održavanje manifestacija, koje se nikada nisu desile.

- Na taj način je budžetu Grada Novog Sada naneta imovinska šteta u ukupnom iznosu od 4.080.000,00 dinara - dodaje se u saopštenju.