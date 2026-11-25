Hronika
Uhapšen Dragan J. Vučićević
Slušaj vest
Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević je uhapšen je, prenosi Informer.
Prema informacijama ovog medija, Vučićević je odveden u policijsku stanicu Voždovac, a spekuliše se da je uhapšen po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Još uvek se ne zna razlog hapšenja Dragana J. Vučićevića.
O njegovom hapšenju se oglasio i Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije.
- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.
76 · Reaguj
24