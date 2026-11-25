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Do pucnjave u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu došlo je u utorak ujutru, 24. novembra, kada je učenik četvrtog razreda ušao u školu naoružan malokalibarskom puškom i pucao u pravcu zaposlenih. Tom prilikom jedna spremačica je povređena, dok su ostali učenici i zaposleni prošli bez povreda. Napadač je savladan, a okolnosti i motiv ovog događaja predmet su istrage.

A da li je ovaj napad mogao da bude sprečen za emisiju "Redakcija" govorio je Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji.

- Za sada ne vidim način na koji je ovaj incident, odnosno krivično delo, mogao biti sprečen. Prvo, postavlja se nekoliko veoma važnih pitanja. Kako je učenik četvrtog razreda ove škole mogao da donese pušku od kuće do škole, a da ga niko ne primeti? Da li ju je zaista toliko dobro kamuflirao da građani koji su ga sigurno videli na putu do škole nisu primetili da nosi oružje? Bilo je jutro, vreme kada ljudi idu na posao, a deca u školu, a on je praktično neprimećeno stigao do škole. Da li niko nije video pušku ili su građani koji su je možda primetili jednostavno okrenuli glavu? U samoj školi postavlja se pitanje kako je uspeo da prođe kroz ulazna vrata. Da li je tamo bilo školskog policajca ili privatnog obezbeđenja? On je ušao u hol, a zatim iz hodnika škole pucao u pravcu portirnice. Sva sreća što se metak zaglavio u cevi i što je oružje zakazalo, jer bi u suprotnom masakr možda bio mnogo veći. Ne smemo ni da pomislimo šta je sve moglo da se dogodi - rekao je Ćirović.

Miloje Ćirović, pripadnik MUP-a u penziji Foto: Kurir Televizija

Šta se dogodilo sa njegovim mentalnim zdravljem tog dana?

Ukazao je na brojna pitanja na koja se još čeka odgovor, od količine municije koju je maloletnik imao do motiva napada, ističući da je samo pukom srećom izbegnuta mnogo veća tragedija.

- Drugo veoma važno pitanje jeste koliko je metaka imao kod sebe. Prilikom njegovog hapšenja još nismo dobili izveštaj o tome koliko se metaka nalazilo u spremniku, odnosno šaržeru puške, a koliko ih je imao kod sebe. Nije isto da li je imao dva, tri ili 50 metaka. Treće, znamo da svakom krivičnom delu prethodi određena priprema, odnosno umišljaj. U ovom slučaju nismo imali najave, s obzirom na to da se on u školi ponašao sasvim normalno i da ranije nije imao problema sa zakonom. Postavlja se pitanje šta se dogodilo sa njegovim mentalnim zdravljem tog dana, šta mu je bilo u glavi i šta je bio okidač da uradi tako nešto. Motiv će pokazati istraga. Sačekaćemo i nadam se da ćemo dobiti odgovore na sva ta pitanja. Moramo, kao društvo i zajednica, učiniti sve što je u našoj moći i biti dovoljno oprezni kako nam se ovakve stvari ne bi ponavljale. U prethodnom periodu imali smo "Ribnikar", zatim Dubonu, a evo sada i ovaj slučaj. Jednostavno, Božja sreća nas je spasila da ne dođe do krvavog pira, do čega je moglo da dođe - kaže on.

Ćirović se osvrnuo na propuste u kontroli ulaska u školu i dostupnosti oružja maloletniku, ističući da je neophodno pojačati bezbednost angažovanjem privatnog obezbeđenja i vraćanjem školskih policajaca.

- Kao što znamo, otac nije imao dozvolu za pušku, pa se postavlja i pitanje neovlašćenog držanja oružja. Samim tim, ta puška verovatno nije bila ni dobro održavana niti često čišćena, što često može da uzrokuje takve zastoje. Bogu hvala što se to dogodilo. Ono što još uvek ne znamo jeste da li je on pušku doneo tog jutra sa sobom ili ju je možda doneo dan-dva ranije i sakrio negde u blizini školskog dvorišta. Mogao je da je donese u dva sata noću, sakrije u obližnjem žbunu, a zatim je ujutru uzme i upotrebi u datom trenutku. Dakle, imamo mnogo pitanja na koja će nam tužilaštvo i policija dati odgovore kada se istraga završi. Moramo voditi računa o tome da se ne naruše nastava, mir i privatnost škole. Ipak, uprkos svemu tome, moramo voditi računa o bezbednosti naše dece, jer je to najosetljiviji deo našeg društva. Njihova bezbednost mora biti na prvom mestu i potrebno je obezbediti im veću zaštitu. To se može postići tako što će škole angažovati privatno obezbeđenje i vratiti školske policajce. Međutim, vidimo da u ovom slučaju, izgleda, nije bilo ni privatnog obezbeđenja ni školskog policajca, s obzirom na to da je učenik bez problema ušao u hol škole sa puškom. Puška nije pištolj niti neka mala sprava koju je moguće neprimetno uneti - za Kurir televiziju, rekao je Ćirović.

04:45 "SVA SREĆA ŠTO SE METAK ZAGLAVIO, MASAKR JE MOGAO BITI MNOGO VEĆI" Pripadnik MUP-a u penziji za Kurir TV o pucnjavi u Kragujevcu: "Ovde je zaštita zakazala" Izvor: Kurir televizija

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