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Dan nakon pucnjave u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, kada je učenik četvrtog razreda hicem iz puške ranio tetkicu D.R. (50), dok je druga tetkica povređena od polomljenog stakla, povređene žene su u stabilnom stanju.

Ranjena D.R. Foto: Facebook

Povređene radnice su stabilno i zadržane su na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru u Kragujevcu. Osumnjičenom napadaču (17) određen je pritvor nakon što ga je saslušao sudija za maloletnika Višeg suda u Kragujevcu.

Dr Tatjana Lazarević, rukovodilac Urgentnog centra, izjavila je za RTS da su pacijentkinje optimalnog zdravstvenog stanja, s obzirom na okolnosti.

Hapšenje osumnjičenog učenika Foto: MUP Srbije

- Noć su provele stabilno, uz intenzivni monitoring, sprovođenje kontrolnih dijagnostičkih postupaka i primenu potrebne terapije - navela je Lazarevićeva. Dodala je da će danas biti doneta odluka o tome da li će pacijentkinje biti otpuštene na kućno lečenje.

Slike iz škole u kojoj je maturant juče ujutru, u osam sati, došao naoružan malokalibarskom puškom, koju je uzeo od oca, potresne su. U kućici, u holu škole, na samom ulazi, u kojoj su sedele spremačice, vidi se rupa od metka, a okolo raspršeno staklo, kao i razbacane stolice.

1/5 Vidi galeriju Unutrašnjost Prve tehničke škole u Kragujevcu Foto: Screenshot RTS

- Kako se sumnja, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i potom povredio pedesetogodišnju radnicu škole u predelu noge. Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla - saopšteno je juče iz MUP.

Kako će izgledati povratak na nastavu

Načelnik Školske uprave u Kragujevcu Radojko Damjanović izjavio je za RTS da je na sastanku sa Kriznim timom Ministarstva prosvete dogovoreno da nastava počne danas, da časovi budu skraćeni i da prvi čas bude posvećen razgovoru sa odeljenjskim starešinom.

- Odeljenjske starešine su na sastanku sa svim zaposlenima dobile instrukcije za postupanje u narednom periodu. Odeljenje koje je pohađao učenik neće imati nastavu, već će biti organizovani razgovori sa stručnom službom i odeljenjskim starešinom - naveo je Damjanović.

1/7 Vidi galeriju Uviđaj u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir, RINA, Dejan Đusić

Prema njegovim rečima, do kraja nedelje biće organizovana dežurstva zdravstvenih radnika, odnosno psihologa i psihijatara za decu i odrasle. Tako će, osim učenika, i nastavnici i roditelji moći da im se obrate za pomoć i podršku.

Damjanović je rekao i da škola neprekidno sarađuje sa Policijskom upravom, koja će pojačati prisustvo svojih službenika u školi, kao i u drugim školama u Kragujevcu.

- Svi su uznemireni, i odrasli i učenici. Pojedini roditelji najavili su da neće poslati decu u školu, što ćemo tolerisati. Bilo bi dobro da učenici u vršnjačkom okruženju prevaziđu ovu situaciju - istakao je Damjanović.

Podsetimo, kako smo nezvanično saznali, uhapšeni učenik je navodno nameravao da naoružan puškom uđe u učiniocu, međutim, ranjena tetkica ga je u tome sprečila.