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Fotografije i snimci animiranih likova sa puškama, sadržaji koji prikazuju nasilje i uznemirujuće poruke o školi i vršnjacima samo su deo onoga što se moglo videti na društvenim mrežama sedamnaestogodišnjaka osumnjičenog da je pucao u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu i povredio dve radnice te obrazovne ustanove.

Postavlja se pitanje da li je moguće da niko nije primetio da je maloletnik na neki način vodio paralelan život. Sa jedne strane, normalno je pohađao školu sa svojim vršnjacima, a sa druge strane divio se jezivom sadržaju nasilja, pucnjave i mržnje koju je širio na mrežama.

Dok nadležni utvrđuju sve okolnosti pucnjave koja je uznemirila Kragujevac, pažnju javnosti privukao je sadržaj društvenih mreža koji je iza sebe ostavio maloletnik (17).

Slikao se sa puškom pre pucnjave Foto: Privatna arhiva

- Njegov profil na društvenim mrežama sadržao je niz objava koje otvaraju ozbiljna pitanja o sadržajima kojima je bio izložen, ali i o tome da li je neko iz njegovog neposrednog okruženja primetio zabrinjavajuće signale. Na profilu koji je bio dostupan javnosti mogla se videti fotografija na kojoj, kako se sumnja, tinejdžer pozira sa puškom, dok je lice na slici bilo zamagljeno. Tu sliku je objavio samo nekoliko minuta pre nego što je upao u školu i zapucao. Posebno uznemirava sadržaj stranica koje je pratio i objava koje je delio sa drugima, ali i anime sliku uz datum 24. novembar koju je objavio na Viberu, navodno najavljući krvavi pir - kaže izvor i dodaje:

- Među njima su bile i japanske animacije namenjene starijim tinejdžerima i odraslima, kako nose oružje, pucaju iz oružja uz uznemirujuće opise: "Kada sretneš nekoga iz svoje škole pucaj u njega".

1/4 Vidi galeriju Maloletnik na mrežama delio jeziv sadržaj Foto: Društvene Mreže

Zabrinjava i činjenica da su se na njegovom profilu nalazile stranice koje promovišu oružje, kao i sadržaji povezani sa simulacijama povređivanja i prikazima posledica upotrebe različitih vrsta naoružanja. On je očigledno igrao i nasilne igrice.

- U opisu jedne igrice stoji između ostalog ovo: "Glavni lik je postavljen ovde sa konkretnom svrhom da pomogne u istraživanju šta se dešava kada mu pucaš u glavu ili ga baciš sa velike visine. Igra ima jednu od najdetaljnijih simulacija povreda i krvi - potpuno simulirano prskanje krvi, mrlje, lokve. Lik je opremljen detaljnim skeletnim i organskim sistemom koji omogućava potpuno dinamične reakcije...". Upravo takvi sadržaji, kada se posmatraju zajedno sa ostalim objavama na profilu, otvaraju pitanje zašto je maloletnik pokazivao ovoliku mržnju prema školi i đacima - ističe naš sagovornik dodajući da posebnu pažnju privlači i opis njegovog profila, u kojem je stajala samo jedna reč "mrzim".

Profil je, prema dostupnim informacijama, pratilo 69 osoba, među kojima su bili i odrasli. Zbog toga se nameće pitanje da li je neko od njih primetio sadržaje koje je objavljivao i da li je bilo pokušaja da se na njih upozori porodica, škola ili nadležne službe.

Inače, direktor Prve tehničke škole rekao je posle pucnjave da uhapšeni učenik nije bio problematičan, dok je Ministar proveste u tehničkom mandatu istakao "da nije bio asocijalan".

- Po svemu ovome ispada da je maloletnik vodio paralelni život. U javnosti se prikazivao na jedan način, a na društvenim mrežama na sasvim drugi i to vrlo problematičan. Da se neko pozabavio njegovim društvenim mrežama, a pre svega njegovi roditelji, možda bi video da nešto nije u redu, možda bi se nekome upalila lampica i možda bi neko porazgovarao sa detetom - kaže naš sagovornik.

Podsetimo, drama se dogodila u utorak oko osam sati ujutru, kada je sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu, kako se sumnja, ušao u školu naoružan malokalibarskom puškom.Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, maloletnik je ispalio hitac u pravcu portirnice, pri čemu je projektil probio staklo i povredio pedesetogodišnju radnicu škole u predelu noge. Druga zaposlena žena povređena je kada se staklo rasprsnulo.

1/19 Vidi galeriju Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.

Prema nezvaničnim informacijama, jedna od radnica primetila je da mladić pokušava da sakrije oružje, nakon čega je krenula ka njemu. U tom trenutku došlo je do pucnjave.

- Sumnja se da je tinejdžer nameravao da nastavi da puca, ali mu se oružje zaglavilo, nakon čega je pokušao da pobegne. Policijske patrole brzo su stigle na lice mesta, a pripadnici interventne jedinice su u saradnji sa školskim policajcem osumnjičenog locirali, savladali i uhapsili - podseća izvor.

Prema zvaničnim informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, od trenutka prijave do hapšenja prošlo je svega šest minuta.

00:21 Hapšenje učenika koji je pucao u školi u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije

Obe povređene žene prevezene su u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zadržane na bolničkom lečenju. Prema informacijama iz ove zdravstvene ustanove, pacijentkinje su bile svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara.

- Kod jedne žene konstatovani su hematom i otok u predelu levog kapka, kao i više površinskih povreda na različitim delovima tela. Druga radnica zadobila je povredu u predelu levog kolena, uz otok i hematom, kao i manju oguljotinu na licu. Lekari su obe pacijentkinje zbrinuli i uputili na dodatnu dijagnostiku, a prema tadašnjoj proceni nije bilo potrebe za hitnom hirurškom intervencijom - dodaje sagovornik.

Nakon incidenta svi učenici škole bezbedno su evakuisani. Prema navodima policije, u trenutku pucnjave na hodnicima i u školskom dvorištu nije bilo đaka.