"PRESRELI SU GA U NEOBELEŽENOM AUTOMOBILU I ODVELI U POLICIJU": Dragan J. Vučićević uhapšen po nalogu tužilaštva, objavljeni novi detalji
- Dragan J. Vučićević uhapšen je danas po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu
- Dejan Vukelić navodi da su ga presreli u neobeleženom automobilu i odveli u Policijsku stanicu Voždovac
Zamenik glavnog urednika Informera Dejan Vukelić oglasio se povodom hapšenja Dragana J. Vučićevića, navodeći da su, prema informacijama kojima trenutno raspolaže, Vučićevića presreli u neobeleženom automobilu i odveli u Policijsku stanicu Voždovac.
Vlasnik televizije Informer Dragan J. Vučićević uhapšen je danas po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.
Vukelić je istakao da u tom trenutku nije bilo nikakvog zvaničnog objašnjenja niti informacije o razlogu hapšenja Dragana J. Vučićevića, te da se očekuje dolazak advokata i novinara u policijsku stanicu kako bi se saznalo šta se dogodilo.
- Dragana J. Vučićevića su presreli u neobeleženom automobilu i odveli u Policijsku stanicu Voždovac. To je sve što znam u ovom trenutku. Nemamo nikakvo objašnjenje, nikakvu informaciju o tome šta je razlog za njegovo hapšenje. Sada ću da odem tamo, mislim da će doći još kolega. Naš advokat je, naravno, na putu ka stanici. Saznaćemo o čemu se radi, ali nije važno šta je izgovor - rekao je Vukelić.
(Informer)