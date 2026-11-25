Vukelić je istakao da u tom trenutku nije bilo nikakvog zvaničnog objašnjenja niti informacije o razlogu hapšenja Dragana J. Vučićevića, te da se očekuje dolazak advokata i novinara u policijsku stanicu kako bi se saznalo šta se dogodilo.

- Dragana J. Vučićevića su presreli u neobeleženom automobilu i odveli u Policijsku stanicu Voždovac. To je sve što znam u ovom trenutku. Nemamo nikakvo objašnjenje, nikakvu informaciju o tome šta je razlog za njegovo hapšenje. Sada ću da odem tamo, mislim da će doći još kolega. Naš advokat je, naravno, na putu ka stanici. Saznaćemo o čemu se radi, ali nije važno šta je izgovor - rekao je Vukelić.