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Snažna eksplozija potresla je rano jutros porodični dom Slobodana Vujičića, direktora državnog preduzeća "Pro TENT" u Obrenovcu, kada je nepoznati napadač bacio eksplozivnu napravu na prednji deo kuće, u blizini garaže, a u trenutku detonacije unutra su se nalazila i njegova deca, koja su spavala. Srećom, niko nije povređen.

Slobodan Vujičić Foto: Printscreen/GEM info

Podsetimo, prava drama odigrala se oko pet sati ujutru, kada je snažna detonacija odjeknula u ovom delu Obrenovca. Eksplozivna naprava bačena je na porodičnu kuću direktora "Pro TENT", i to u predelu garaže, nakon čega je došlo do oštećenja na objektu i izbijanja požara.

- Jačina eksplozije bila je dovoljna da probudi ukućane koji su u tom trenutku spavali. Posebno uznemirava činjenica da su se u kući nalazila i deca, koja su se našla u neposrednoj blizini mesta na kojem je naprava detonirala - kaže izvor.

Prema prvim informacijama, u eksploziji je oštećen deo zida na prednjoj strani objekta, dok su prozorska stakla popucala od siline detonacije. Na tom delu kuće nastala su vidljiva oštećenja, a nakon eksplozije izbio je i požar, koji su ubrzo lokalizovali vatrogasci.

Inače, luksuzna vila Vujičića nalazi se u dvorištu koje je ograđeno visokim zidinama i okruženo gustim, visokim drvećem, zbog čega je unutrašnjost poseda gotovo potpuno zaklonjena od pogleda prolaznika.

- Sa ulice se zbog takvog rasporeda ne može jasno videti unutrašnjost dvorišta, niti veći deo samog objekta. Upravo zbog visokih zidina i zelenila, pogled na kuću je ograničen, dok se oštećenja ne mogu videti sa ulice - dodaje zvor.

Slobodan Vujičić, Obrenovac, bomba Foto: Printscrean

Eksplozivna naprava, prema dosadašnjim informacijama, bačena je na prednji deo objekta, u zoni garaže. Detonacija je oštetila deo zida i izazvala pucanje prozorskih stakala, a policija će tokom uviđaja utvrditi i precizan stepen materijalne štete. Odmah nakon prijave eksplozije na lice mesta upućene su policijske patrole, vatrogasci i pripadnici kontradiverzione jedinice.

Vatrogasci su intervenisali kako bi ugasili požar koji je izbio nakon detonacije, dok su policijski službenici obezbedili mesto događaja i obavili uviđaj.

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, u ovom napadu, srećom, nije bilo povređenih, iako su se u trenutku eksplozije u kući nalazila deca. Istraga je u toku, a nadležni organi utvrđuju na koji način je napad izvršen, odakle je napadač došao i kojim putem se udaljio nakon što je bacio eksplozivnu napravu.

Za sada nije poznato ko stoji iza napada na porodični dom direktora državnog preduzeća, niti šta bi mogao biti motiv ovog čina.

Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti, a proveravaće se i eventualni snimci nadzornih kamera iz okolnih objekata koji bi mogli da pomognu u identifikaciji počinioca.