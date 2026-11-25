DRAGANU J. VUČIĆEVIĆU ODREĐENO ZADRŽAVANJE: Oglasilo se Drugo javno tužilaštvo o hapšenju
- Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, MUP je odredio zadržavanje Draganu J. Vučićeviću
- Vučićević će 26.11.2026. biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu
Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju - čl. 343 st. 2 u vezi sa st. 1 u vezi sa čl. 61 KZ i krivično delo ometanje pravde, čl. 336b KZ.
Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26.11.2026. godine.
Vučić u Skupštini: Uhapšen zbog svog novinarskog rada
Šef poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.
- Upravo je uhapšen i vlasnik televizije Informer, Dragan Vučićević. Uhapšen je zbog svog novinarskog rada, a meni ovo dovoljno govori, uz ovu navijačku grupu odozgo, sa kakvim kretenima mi imamo posla. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić na početku sednice Skupštine.