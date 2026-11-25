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Po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, od strane MUP RS, PS Voždovac doneto je rešenje o zadržavanju Dragana J. Vučićevića zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda u produženom trajanju - čl. 343 st. 2 u vezi sa st. 1 u vezi sa čl. 61 KZ i krivično delo ometanje pravde, čl. 336b KZ.

Osumnjičeni Dragan J. Vučićević će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje pred javnim tužiocem Drugog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu dana 26.11.2026. godine.

Vučić u Skupštini: Uhapšen zbog svog novinarskog rada

Šef poslaničke grupe "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić se oglasio nakon hapšenja Dragana J. Vučićevića.