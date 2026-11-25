Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas zbog sumnje da je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni O.S., direktor Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada" zbog sumnje da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi i krivično delo zloupotreba službenog položaja.

- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da O.S. kao direktor Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ iz Novog Sada, koja je bila investitor nadogradnje sprata iznad dela prizemlja

postojeće zgrade škole, kršenjem zakona nije podneo prijavu radova nadležnoj gradskoj upravi, zbog čega građevinskoj inspekciji nije bio omogućen uvid u dokumentaciju i vršenje inspekcijskog nadzora. Kako je međuvremenu građevinska dozvola prestala da

važi, osumnjičeni O.S. je 3. feburara prošle godine doneo odluku da se nadograđeni deo škole ne koristi, pa je na taj način pričinjena šteta za školu u visni od 53.890.176,81 dinara, što predstavlja novčani iznos koji je isplaćen DOO „Manevar“

iz Novog Sada za nadogradnju sprata koji se ne koristi, zbog nemogućnosti dobijanja upotrebne dozvole - saopšteno je iz Višeg tužilaštva u Novom Sadu.

Osim toga, kako se dodaje, sumnja se i da je O.S. kao direktor škole, dao nalog da se plati faktura „IBS Institut“ DOO Novi Sad od 11.decembra 2019. godine u iznosu od 95.000 dinara po kojoj usluge nisu izvršene i time pribavio protivpravnu imovinsku korist za „IBS Institut“ DOO u Novom Sadu u iznosu od 95.000,00 dinara i u istom iznosu pričinio štetu za školu.