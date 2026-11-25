UHAPŠEN DIREKTOR OSNOVNE ŠKOLE IZ NOVOG SADA: Zloupotrebama oštetio OŠ "Prva vojvođanska brigada" za skoro 54 miliona dinara
- Direktor OŠ 'Prva vojvođanska brigada' iz Novog Sada O.S. uhapšen je zbog sumnje na nesavestan rad u službi i zloupotrebu položaja.
- Tužilaštvo navodi da je školu oštetio za 53.890.176,81 dinar jer nadograđeni deo nije mogao da dobije upotrebnu dozvolu.
- Sumnja se i da je naložio isplatu 95.000 dinara za usluge koje nisu izvršene, pa je školi pričinjena dodatna šteta.
Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je danas zbog sumnje da je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni O.S., direktor Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada" zbog sumnje da je izvršio krivično delo nesavestan rad u službi i krivično delo zloupotreba službenog položaja.
- U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da O.S. kao direktor Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“ iz Novog Sada, koja je bila investitor nadogradnje sprata iznad dela prizemlja
postojeće zgrade škole, kršenjem zakona nije podneo prijavu radova nadležnoj gradskoj upravi, zbog čega građevinskoj inspekciji nije bio omogućen uvid u dokumentaciju i vršenje inspekcijskog nadzora. Kako je međuvremenu građevinska dozvola prestala da
važi, osumnjičeni O.S. je 3. feburara prošle godine doneo odluku da se nadograđeni deo škole ne koristi, pa je na taj način pričinjena šteta za školu u visni od 53.890.176,81 dinara, što predstavlja novčani iznos koji je isplaćen DOO „Manevar“
iz Novog Sada za nadogradnju sprata koji se ne koristi, zbog nemogućnosti dobijanja upotrebne dozvole - saopšteno je iz Višeg tužilaštva u Novom Sadu.
Osim toga, kako se dodaje, sumnja se i da je O.S. kao direktor škole, dao nalog da se plati faktura „IBS Institut“ DOO Novi Sad od 11.decembra 2019. godine u iznosu od 95.000 dinara po kojoj usluge nisu izvršene i time pribavio protivpravnu imovinsku korist za „IBS Institut“ DOO u Novom Sadu u iznosu od 95.000,00 dinara i u istom iznosu pričinio štetu za školu.
- Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom O.S. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju
za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu - dodaje se u saopštenju.