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Pucnjava u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu kada je sedamnaestogodišnjak juče ujutru oko 8 sati iz puške pucnjem ranio jednu spremačicu uznemirilaje celu Srbiju, a posebno na roditelje koji su u nekoliko sličnih povezanih slučajeva izgubili svoj podmladak.

Jedna od njih je Sanja, majka pokojnog Andreja Simića(13) Niške Banje koga je 5. oktobra 2023. godine, nožem ubio drug iz školske klupe M.M.(16). Ona kaže za Kurir da je izuzetno potresena jutrošnjim događajem u Kragujevcu.

1/5 Vidi galeriju Unutrašnjost Prve tehničke škole u Kragujevcu Foto: Screenshot RTS

- Kao majka koja već godinama prolazi kroz bol i dugu sudsku borbu, prvo što osetim je ogromna tuga i briga za svu decu koja su u okruženju onih kojima je potrebno psihijatrijsko lečenje. Svaka ovakva vest meni ponovo otvori rane koje nikad neće moći da zacele, ali daje mi obavezu da apelujem na institucije da kazna bude kako pravovremena tako i dovoljno snažna da spreči naredni nemili događaj. Bezbednost se ne gradi na rečima nego na odgovornosti svih onih koji su krivi u lancu odgovornih za ovakvo zlodela. Društvo mora da reaguje i prepozna problem pre nego što se tragedija desi! Povređenima želim brz oporavak, a svima nama da živimo u društvu u kojem se nasilje ne ponavlja, a ne u društvu gde su istina i pravda nedostižne - rekla je ova majka.

Majka i otac Andreja Simića su mesecima upozoravali i školu i roditelje maloletnog M.M. da je nasilan i da se po Niškoj Banji šeta sa rancem punim noževa i mačeta, ali na to niko nije reagovao.

Andrej Simić Foto: Shutterstock