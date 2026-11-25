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Sokobanjski kraj od jutros tuguje za mladićem Aleksandrom Milanovićem (24) iz sela Žučkovac koji je oko 2 sata ujutru poginuo u saobraćajnoj nesreći u Ulici Alekse Markišića u Sokobanji.

Porodica i prijatelji se opraštaju na društvenim mrežama od ovog divnog mladića. On je bio fudbaler Fudbalskog kluba Ozren iz Sokobanje, a koji je na svojoj zvaničnoj stranici objavio tužnu vest.

Foto: Facebook

- Sa tugom i žaljenjem obaveštavamo javnost da je sinoc u saobraćajnoj nesreći nastradao Aleksandar Milanović (rođen 18.8.2002), koji je za naš klub nastupao 2024. godine. Počivaj u miru i sa anđelima mladi i dobri čoveče, a porodici i svima koji su ga znali izjavljujemo najdublje saučešće - napisali su oni na svoj stranici.

Kako je Kurir već pisao, u sokobanjskoj Ulici Alekse Markišića, jutros oko dva sata po ponoći dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je je poginuo ovaj sportski darovit mladić.

- Putničkim vozilom je upravljao osumnjičeni P.M. (25) sa teritorije opštine Sokobanja, a u kome se prevozio A.M. Osumnjičeni je krećući iz pravca Aleksinca ka Sokobanji izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo van kolovoza, usled čega je došlo do prevrtanja vozila što je imalo za posledicu povređivanje suvozača A.M. a koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta - saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu.

Foto: Facebook

Kako nezvanično saznajemo, u nesreći nije učestvovalo drugo vozilo već je automobil kojim je upravljao P.M. sletelo s puta. Za sada ne zna da li je P.M. imao alkohola u krvi.

Osumnjičeni je zbog zadobijenih povreda prevezen u UKC Niš i nije životno ugrožen.