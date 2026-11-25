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Novosadsko Više javno tužilaštvo saopštilo je danas da je uhapšen Ž.B. zbog sumnje da je zloupotrebom položaja odgovornog lica oštetio budžet Grada Novog Sada za 4,08 miliona dinara.

Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni je kao zastupnik udruženja građana "Insomnium" od 2020. do 2024. godine dobio gradska sredstva za realizaciju sedam projekata, u ukupnom iznosu od 4.080.000 dinara.

Tužilaštvo sumnja da aktivnosti predviđene projektima nisu sprovedene, a da je osumnjičeni gradskim organima podnosio lažne izveštaje o utrošku novca, u kojima je opisivao aktivnosti i manifestacije koje se nikada nisu održale.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.