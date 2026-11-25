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U potragu za Tamarom Škorić (39), koja je nestala 10. novembra u nemačkom gradu Murhartu, uključio se i samoproglašeni vidovnjak Mihael Šnajder, koji je policiji dostavio informacije za koje veruje da bi mogle da pomognu u pronalasku nestale žene, piše BKZ.de.

Kako prenose nemački mediji, Šnajder se već oko 20 godina predstavlja kao vidovnjak i tvrdi da policiji redovno šalje svoja predviđanja i koordinate u slučajevima nestalih osoba širom Nemačke i Austrije.

1/4 Vidi galeriju Tamara Škorić, nestala Srpkinja u Nemačkoj Foto: Policija Baden Virtemberg

Ipak, nijedna od dosadašnjih dojava nije donela ključnu informaciju koja bi pomogla da se utvrdi gde se Tamara nalazi. Policija je zahvalila građanima na pomoći, ali nije iznosila konkretne detalje pojedinačnih prijava, uključujući ni sadržaj Šnajderove dojave.

Tamara Škorić, majka četvoro dece, nestala je 10. novembra, a nemačka policija pokrenula je opsežnu potragu za njom. Istražitelji i dalje apeluju na građane da prijave svaku informaciju koja bi mogla da pomogne u rasvetljavanju njenog nestanka.