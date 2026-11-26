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Porodicu sedamnaestogodišnjeg učenika, koji je osumnjičen da je pucaou Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu i ranio dve tetkice, komšije opisuju kao mirnu i vrednu. Za njegove roditelje, kako kažu, niko u mestu nema ružnu reč, ali priznaju da su u poslednje vreme primećivali promene u ponašanju tinejdžera. Sve više se povlačio, vreme provodio uz telefon i laptop, a ono što je gledao i čime se bavio na internetu niko nije posebno proveravao.

Uhapšeni učenik Foto: Privatna arhiva

Vest da je sedamnaestogodišnjak iz Kragujevca osumnjičen za pucnjavu u školi šokirala je one koji ga poznaju, a koji i dalje pokušavaju da shvate šta je moglo da dovede do takvog događaja. Kako pričaju za Kurir, porodica osumnjičenog maloletnika godinama živi u njihovom kraju, gde su dobro poznati i gde nikada nisu važili za problematične ljude.

- Otac maloletnika drži ugostiteljski objekat, dok se porodica bavi i poljoprivredom - započela je priču jedna komšinica. Upravo zbog toga, kako navodi, teško im je da poveruju da je dečak iz takve porodice mogao da učini nešto što je moglo da se završi nezapamćenom tragedijom.

- To je, onako kako nama deluje spolja, jedna sasvim normalna porodica. Otac radi, drži lokal, bave se i poljoprivredom. Ljudi ih poznaju, dolaze kod njih, druže se sa njima. Ovde za njegove roditelje niko nema ništa ružno da kaže. Nikada nismo čuli da su pravili probleme ili da su bili u nekim sukobima sa ljudima. Zato nas je sve ovo baš pogodilo. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će se ovako nešto dogoditi - dodaje naša sagovornica.

Ipak, kako kaže, kada se sada osvrne na prethodni period, pojedini ljudi iz okruženja primećivali su da se dečak promenio. Nije bio toliko druželjubiv kao ranije, a sve više vremena provodio je zatvoren u svom svetu na društvenim mrežama.

- Dečak je bio dobar đak u školi, niko se na njega nije žalio, ali ono što smo primetili jeste da se u poslednje vreme nekako povukao. Stalno je bio uz telefon ili laptop. Činilo se da ga ništa drugo previše ne zanima. Verovatno je igrao igrice, gledao razne sadržaje na internetu, ali niko nije znao šta tačno radi i šta prati. Iskreno, niko tome nije pridavao neki poseban značaj. Danas je postalo normalno da deca tog uzrasta ne ispuštaju telefone iz ruku - kaže sagovornica Kurira.

"Kao da se otrgao kontroli"

Komšije ističu "da niko nije mogao da zna šta se dešava iza zatvorenih vrata njegove sobe i kakvim je sadržajima bio izložen dok je sate provodio ispred ekrana".

1/19 Vidi galeriju Pucnjava u Tehničkoj školi u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ.

Kako tvrde, tek nakon događaja u školi počeli su da povezuju pojedine promeneu njegovom ponašanju sa informacijama koje su se pojavile u javnosti o njegovim aktivnostima na društvenim mrežama i sadržajima koje je pratio.

- Sada kada čujemo šta je sve objavljivao i kakve je stvari gledao, čovek se zapita da li je nešto od toga moglo ranije da se primeti. Delovalo je kao da se u poslednje vreme potpuno povukao u sebe, kao da se otrgao kontroli i kao da je vodio neki paralelni, virtuelni život. Ali mi nismo znali šta se dešava u njegovoj glavi. Nije bilo da je neko od nas mogao da kaže da će se dogoditi ovako nešto. Roditelji su vertovatno mislili da je u pitanju faza, da je jednostavno takav kao i mnogi mladi danas - navodi drugi komšija.

Prema rečima poznanika dečakove porodice, roditelji su poznati kao vredni i radni ljudi, zbog čega je tragedija posebno teško pala svima koji ih poznaju.

- Šta god da se dogodilo, ono što je uradio je strašno. Mogao je da zavije u crno mnoge porodice, a samo pukom srećom nije! Zauvek je obeležio svoje roditelje. Njihov sin je mogao da ubije nekoga, a posledice ovoga što se dogodilo neće nestati ni za njih ni za porodicu ni za ljude koje je povredio - priča.

Kako smo već pisali, maturant je, navodno, planirao masakr u školi. Pre upada u tu obrazovnu ustanovu, na stori na Instagramu je okačio sliku na kojoj je on u maskirnoj uniformi sa puškom u ruci, a na Vajber je stavo sliku na kojoj je pisao datum 24.11.

- Na svom profilu na mrežama je napisao da ga opisuje reč "mrzim". Objavljivao je likove iz japanskih animacija koji nose oružje, uz komentare da treba pucati u školskog druga i slično - podseća izvor.

Puška u torbi

Podsetimo, sedamnaestogodišnji učenik četvrtog razreda Prve tehničke škole u Kragujevcu, osumnjičen je da je u utorak ujutru naoružan malokalibarskom puškom, koju je njegov otac ilegalno posedovao, ušao u školu i zapucao u pravcu portirnice.

Foto: Privatna arhiva

Prema informacijama do kojih je došao Kurir, maloletnik je oružje poneo iz porodične kuće u torbi,a do škole je putovao autobusom. Njegovo selo udaljeno je oko 20 kilometara od Kragujevca, a putovanje je, prema nezvaničnim saznanjima, trajalo oko 40 minuta.

- Puška je bila sakrivena u torbi, tako da niko tokom puta nije mogao da zna šta nosi sa sobom. U školu je stigao autobusom, a oružje je izvadio tek kada je došao u krug ustanove - navodi izvor upoznat sa slučajem. Prema dosadašnjim informacijama, maloletnik je ispalio jedan projektil u pravcu portirnice. Metak je probio staklo i povredio pedesetogodišnju radnicu škole u predelu noge, dok je druga zaposlena žena povređena kada se staklo rasprsnulo.

Kako se sumnja, tinejdžer je nameravao da nastavi da puca, ali mu se puška zaglavila, nakon čega je pokušao da pobegne.

Prema rečima sagovornika Kurira, jednu od radnica škole nije zaustavila ni činjenica da je pred sobom imala naoružanog mladića.

- Ona se goloruka isprečila na njegovom putu i pokušala da ga zaustavi kako ne bi stigao do učionica. Da nije bilo njene reakcije, posledice su mogle da budu mnogo strašnije. Njena hrabrost je nešto što se ne zaboravlja - navodi izvor Kurira.