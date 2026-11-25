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Zdravstveno stanje povređene radnice Prve tehničke škole, koja se nalazi na lečenju u UKC Kragujevac, klinički je stabilno. To je izjavila dr Tanja Lazarević, direktorka Urgentnog centra, gde je zbrinuta povređena radnica. Ona je objasnila da su prema lekarskoj skali težine, njene povrede nižeg stepena.

Dr Lazarević je kazala da ne može da daje prognoze i naglasila da je dalje lečenje u domenu hirurgije.

- Povrede koje ima pacijentkinja za koju se nastavlja dalje lečenje su u domenu hirurške ekspertize i zahtevaju elektivan, to jest isplaniran pristup, koji je u suštini optimum zbrinjavanja takve vrste povreda.

- Ništa neočekivano i neplanirano, najvažnije je da je u ovom momentu ona stabilno i dobro, navela je dr Lazarević. Ona je takođe govorila i o tome da li se prepoznaje potreba za pomoći zbog traume.

- Specifične okolnosti povređivanja ukazuju na povoljan nivo povreda, što je u ovom slučaju dobro i mislim da van te specifičnosti, koja je u domenu ne somatskih, ne telesnih povreda, možemo da se izjašnjavamo tek posle završenog lečenja, rekla je dr Lazarević.

Ona je dodala da je jasno šta ovakve situacije nose i da je mentalno zdravlje isto kao i telesno zdravlje i da su svi toga svesni.

Kurir.rs

Zdravstveno stanje povređene radnice Prve tehničke škole, koja se nalazi na lečenju u UKC Kragujevac, klinički je stabilno. To je izjavila dr Tanja Lazarević, direktorka Urgentnog centra, gde je zbrinuta povređena radnica. Ona je objasnila da su prema lekarskoj skali težine, njene povrede nižeg stepena.

Dr Lazarević je kazala da ne može da daje prognoze i naglasila da je dalje lečenje u domenu hirurgije.

- Povrede koje ima pacijentkinja za koju se nastavlja dalje lečenje su u domenu hirurške ekspertize i zahtevaju elektivan, to jest isplaniran pristup, koji je u suštini optimum zbrinjavanja takve vrste povreda. Ništa neočekivano i neplanirano, najvažnije je da je u ovom momentu ona stabilno i dobro, navela je dr Lazarević. Ona je takođe govorila i o tome da li se prepoznaje potreba za pomoći zbog traume.

- Specifične okolnosti povređivanja ukazuju na povoljan nivo povreda, što je u ovom slučaju dobro i mislim da van te specifičnosti, koja je u domenu ne somatskih, ne telesnih povreda, možemo da se izjašnjavamo tek posle završenog lečenja, rekla je dr Lazarević. Ona je dodala da je jasno šta ovakve situacije nose i da je mentalno zdravlje isto kao i telesno zdravlje i da su svi toga svesni.