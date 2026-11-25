Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dubravko Macura, brat vlasnika Alta banke Davora Macure, i Tatjana Bundalo, direktorka kompanije Alta Pay Group, uhapšeni su jutros u okviru istrage koju je ranije protiv Davora Macure pokrenulo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, potvrđeno je za Kurir iz ovog tužilaštva.

Njima je, prema nezvaničnim informacijama, određeno zadržavanje do 48 sati.

Tatjana Bundalo, inače, direktorka je Alta Pay Group.

Davor Macura i dvojica njegovi saradnika, podsetimo, 2. novembra su uhapšeni zbog sumnje da su iz trezora Alta banke nezakonito prisvojio oko 390 miliona evra.

- U okviru iste istrage, po nalogu tužilaštva jutros su lisice stavljene Dubravku Macuri i Tatjani Bundalo, koja je direktor Macurine kompanije u čijem su vlasništvu bile menjačnice - otkriva izvor Kurira.