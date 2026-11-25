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Apelacioni sud u Grčkog odbio je zahtev Srbije da našoj državi bude izručen Uroš Ninković (38), koji se dovodi u vezu sa vračarskim i kavačkim klanom! Kako prenose grčki mediji, Ninković, međutim nije pušten na slobodu, pošto služi kaznu od 10 meseci zatvora zbog posedovanja falsifikovanih dokumenata koja su kod njega pronađena prilikom hapšenja na aerodromu na Kritu u avgustu ove godine.

- Apelacioni sud Istočnog Krita pre nekoliko nedelja doneo je oduku da ne prihvati zahtev za njegovo izručenje Srbiji - prenose mediji i podsećaju da je Ninkovićev advokat u Grčkoj, Lefteris Karconas, tokom ekstradicionog postupka tvrdio da je krivično delo falsifikovanje dokumenata, zbog kog je Srbija raspisala poternicu, zastarelo. Osim toga, advokat je napominjao i da je njegov klijent normalno živeo i kretao se u Grčkoj.

Uroš Ninković Foto: Privatna Arhiva

Uroš Ninković, podsetimo, u avgustu je uhapšen na aerodromu u Iraklionu dok se spramao da se ukrca na let za Marsej, koristeći lažnu putnu ispravu Češke.

Tokom ekstradicionog postupka, tvrdio je da u Grčkoj boravio od 2023. i da je imao legalnu dozvolu za boravak. Naveo je i da je u toj državi stvorio porodicu.

Prema pisanju grčkog portala Cretalive, Ninković je posle hapšenja na aerodromu naveo i da je strahovao od otmice i da su ga članovi porodice upozorili da bi mogao da bude meta kriminalaca koji bi za njegovo oslobađanje tražili otkup, budući da je, kako je naveo, imućan čovek. Zbog toga je, kako se navodi, odlučio da se "sakrije".

Ninković je, navodno, tvrdio da je bio prinuđen da koristi lažne putne isprave kako bi napustio zemlju i sklonio se na bezbedno mesto.

- Ninković je istražiteljima rekao da je tog dana, kada je uhapšen, planirao da otputuje u Marsej, gde je trebalo da se sastane sa ljudima koji bi mogli da mu pomognu i da ga zaštite - pisao je grčki portal kako je Ninković pokušao da opravda korišćenje tuđeg identiteta.

Uroš Ninković Foto: Privatna Arhiva

Grčki mediji navodili su da su tada kod njega pronađena četiri mobilna telefona, zatim 4.770 evra u kešu, i dva "rolex" sata vredna približno 100.000 evra. Satovi su, međutim, kako su sada objavili mediji, vraćeni njegovoj supruzi pošto je istraga otkrila da ih je par legalno posedovao.

Ponovo pod lupom

Međutim, Ninković je, navodno, ponovo došao u fokus istražitelja, i to pošto je grčki FBI uhapsio Grka starog 39 godina, čiji identitet nije objavljen, a kod kog su osim oružja, novca i zlatnika pronađena i falsifikovana češka lična karta i vozačka dozvola sa fotografijom Uroša Ninkovića.

- Pripadnici Uprave za organizovani kriminal ispituju moguću vezu između dvojice muškaraca, kao i kako su se dokumenta Srbina našla kod uhapšenog Grka koji ima ozbiljan kriminalni dosije - navode oni.

Inače, prema operativnim informacijama srpskih i crnogorskih istražitelja, Uroš Ninković se dovodi u vezu sa kavačkim klanom i njegovom ispostavom u Beogradu, vračarskim klanom. U avgustu 2022. godine uhapšen je u Crnoj Gori zbog sumnje da je planirao ubistvo Milovana Mija Žižića, oca Luke Žižića, koji je ubijen u Beogradu u aprilu iste godine. Međutim, Ninković je pred Osnovnim sudom u Nikšiću oslobođen optužbi za planiranje tog ubistva.

Ime Uroša Ninkovića našlo se i u presretnutnim Skaj prepisakama, a kako je Kurir ranije pisao, Nenad Alajbegović Alibeg, bivši vođa navijača koji je do sada preživeo najmanje 10 sačekuša, sudeći po porukama sa Skaja, sumnjao da je 2020. godine na njega pucao Uroš Ninković.