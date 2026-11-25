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U velikoj akciji Ministarstva unutrašnjih poslova usmerenoj na suzbijanje korupcije i finansijskog kriminala, uhapšeno je šest osoba, dok policija intenzivno traga za još jednim osumnjičenim. Akcije su sprovedene 24. i 25. novembra u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu.

Prema sumnjama istražnih organa, osumnjičeni su različitim zloupotrebama pribavili protivpravnu imovinsku korist od ukupno 90.934.075,46 dinara, dok su budžet Republike Srbije i pravna lica oštećeni za 37.608.879,85 dinara.

Akciju su sproveli pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv korupcije, u saradnji sa posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije viših javnih tužilaštava u Beogradu, Novom Sadu, Kraljevu i Nišu.

01:56 Hapšenje zbog krivičnog dela protiv privrede Izvor: Mup Srbije

Pronevera novca i robe u prodavnici

U okolini Niša uhapšena je S. N. (41) iz okoline Vlasotinca, zbog sumnje da je izvršila krivično delo pronevera u obavljanju privredne delatnosti.

- Ona se sumnjiči da je, kao odgovorno lice u jednom maloprodajnom objektu, od 1. januara 2024. do 12. februara 2026. godine prisvajala robu koja joj je bila poverena na radu, kao i dnevne pazare prodavnice. Na taj način, kako se sumnja, pribavila je protivpravnu imovinsku korist od 3.553.742,90 dinara, za koliko je oštetila privredno društvo u okviru kojeg posluje ovaj maloprodajni objekat - navodi se u saopštenju MUP.

Zloupotreba konkursa za kupovinu seoske kuće

U Kraljevu su uhapšeni M. V. (51) i V. M. (51), zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

- M. V. se sumnjiči da je, kao službeno lice Komisije za dodelu pomoći za kupovinu kuće sa okućnicom, zloupotrebio svoj položaj i suprotno propisanim pravilima i uslovima konkursa doneo odluku da se V. M. dodele sredstva grada Kraljeva u iznosu od 1.509.640 dinara za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, iako je znao da ne ispunjava uslove - navode iz MUP i dodaju:

- Sumnja se da je V. M. pomogao u tome tako što je dostavio lažnu izjavu, overenu kod javnog beležnika, u kojoj je naveo da u prethodnom periodu nije posedovao niti otuđio nepokretnost. Međutim, kako se sumnja, pre raspisivanja konkursa kuću u kojoj je živeo poklonio je svojoj ćerki, čime je omogućeno zaključenje ugovora o dodeli sredstava.

Bivši direktor škole oštetio ustanovu za više od 53 miliona

U Novom Sadu uhapšen je S. O. (65), bivši direktor Osnovne škole "Prva vojvođanska brigada", zbog sumnje da je izvršio krivična dela nesavestan rad u službi i zloupotreba službenog položaja.

- On se sumnjiči da u periodu od maja 2019. do februara 2025. godine nije podneo zakonom propisanu prijavu radova pre početka izvođenja radova na nadogradnji sprata škole. Time je, kako se sumnja, onemogućio blagovremeni inspekcijski nadzor, zbog čega je građevinska dozvola prestala da važi, a nadograđeni deo škole ostao bez mogućnosti pribavljanja upotrebne dozvole - dodaju u saopštenju.

Prema navodima policije, školi je na taj način pričinjena imovinska šteta od 53.890.176 dinara, koliko su iznosili radovi na nadogradnji sprata.

Novac namenjen udruženju potrošen nenamenski

Takođe u Novom Sadu uhapšen je Ž. B. (37), zbog sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

- On se sumnjiči da je, kao zastupnik jednog udruženja građana, u periodu od 2020. do 2024. godine nenamenski potrošio sredstva koja je udruženje dobilo od Gradske uprave za privredu Novog Sada.

Reč je o ukupno 4.080.000 dinara, koji su, prema sumnjama policije, potrošeni bez realizacije osnovnih ugovornih obaveza, čime je oštećen budžet grada Novog Sada.

Novac za izbornu kampanju prebacivao na lični račun

U Beogradu je uhapšen P. B. - G. (44), zbog sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba položaja odgovornog lica i falsifikovanje isprave.

- On se sumnjiči da je, kao odgovorno lice jedne političke stranke koja je učestvovala u koaliciji na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda 2022. godine, novac namenjen finansiranju izborne kampanje prebacio na svoj lični tekući račun, a potom ga podigao u gotovini - ističe

Kako se sumnja, reč je o 2.007.387 dinara, koji su 13. maja 2022. godine uplaćeni iz budžeta grada Beograda na namenski račun političke stranke. Na isti način je, prema sumnjama policije, postupio i sa 20.500.667 dinara, koji su 8. juna 2022. godine uplaćeni iz budžeta Republike Srbije na namenski račun političke stranke za učešće na parlamentarnim izborima.

Sumnja se da je osumnjičeni oba iznosa prebacio na svoj lični račun i podigao u gotovini, čime je oštetio budžete grada Beograda i Republike Srbije, a sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist.

Pored toga, sumnja se da je tokom 2022. godine u Konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje uneo neistinite podatke i takav dokument dostavio Agenciji za sprečavanje korupcije, čime je, kako se sumnja, izvršio i krivično delo falsifikovanje isprave.

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